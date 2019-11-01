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Парикмахер из Мозыря хочет стать депутатом. Посмотрите, какое треш видео она записала

02.11.2019 16:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Кажется, в Беларуси хэллоуин вышел за рамки ночных рейвов: 29-летняя парикмахер из Мозыря Ева Сапрыгина, которая уже много лет участвует в выборах депутатов, но никогда не побеждает, решила «взять» избирателей треш-поэзией. 

Ева – активистка Белорусской христианской демократии, которая выдвигалась по Жодинскому округу №64. Чтобы записать обращение для избирателей, Ева надела разные контактные линзы – в белом и черном цвете – и написала стихи. С экрана Ева томно читала: 

«Чтобы был в стране порядок, нужно чётко понимать,
Конституция дана нам, чтоб культуру поднимать.
И право все, и законы для защиты и свободы
Безопасность — для народа».

А затем задала избирателям философский вопрос: «Зачем вы включаете телевизор?». Впрочем, смотрите сами: 
 

 
 
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Кажется, в Беларуси хэллоуин вышел за рамки ночных рейвов: 29-летняя парикмахер из Мозыря Ева Сапрыгина, которая уже много лет участвует в выборах депутатов, но...
 
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