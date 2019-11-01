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Как делают гинекологический осмотр коровам?
Источник материала: СТВ
Молоко коров на здешней ферме в Пружанском районе – настоящая марка. Причем почти 100 % продукта – экстракласса.
Станислав здесь ведет гинекологический прием. Будет делать буренке УЗИ.
Станислав Сайко, ветврач:
На экране современного аппарата нам удается рассмотреть, кто внутри.
Станислав Сайко:
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Молоко коров на здешней ферме в Пружанском районе – настоящая марка. Причем почти 100 % продукта – экстракласса. О развитии животноводства и современных...
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