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Как делают гинекологический осмотр коровам?

02.11.2019 17:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Молоко коров на здешней ферме в Пружанском районе – настоящая марка. Причем почти 100 % продукта – экстракласса.

О развитии животноводства и современных технологиях в сельском хозяйстве Беларуси рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Станислав здесь ведет гинекологический прием. Будет делать буренке УЗИ.

Как делают гинекологический осмотр коровам?

Как делают гинекологический осмотр коровам?

Как делают гинекологический осмотр коровам?

Станислав Сайко, ветврач:
Эти полоски – ребра.

На экране современного аппарата нам удается рассмотреть, кто внутри.

Как делают гинекологический осмотр коровам?

Как делают гинекологический осмотр коровам?

Станислав Сайко:
Мне здесь нравится, условия работы хорошие.

Как делают гинекологический осмотр коровам?

Подробнее в видеоматериале.

Люди в материале: Анастасия Дехтяр, Станислав Сайко
 
 
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Молоко коров на здешней ферме в Пружанском районе – настоящая марка. Причем почти 100 % продукта – экстракласса. О развитии животноводства и современных...
 
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