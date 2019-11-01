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«Оно должно лежать у меня перед глазами». Посмотрели на рабочий стол Александра Мрочека
Источник материала: СТВ
Директор РНПЦ «Кардиология» откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Александр Мрочек, кардиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Беларуси, академик БМА, профессор:
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Директор РНПЦ «Кардиология» откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Разные рабочие столы я видел у многих руководителей: у...
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