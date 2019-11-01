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«Оно должно лежать у меня перед глазами». Посмотрели на рабочий стол Александра Мрочека

02.11.2019 17:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Директор РНПЦ «Кардиология» откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Разные рабочие столы я видел у многих руководителей: у кого-то идеальная чистота, у кого-то куча документов. У Вас, я смотрю, и справочники, и журналы, и документы. Это всё Вам нужно?

«Оно должно лежать у меня перед глазами». Посмотрели на рабочий стол Александра Мрочека

«Оно должно лежать у меня перед глазами». Посмотрели на рабочий стол Александра Мрочека

«Оно должно лежать у меня перед глазами». Посмотрели на рабочий стол Александра Мрочека

Александр Мрочек, кардиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Беларуси, академик БМА, профессор:
Знаете, я обычно, когда не нужно, со стола удаляю. Вот если что-то где-то не дочитал, что-то где-то к чему-то должен возвратиться, оно должно лежать у меня перед глазами на рабочем столе. Чтобы каждый день, хотя бы, может быть, я каждый день я не смогу это всё прочесть, но каждый день должно напоминать о том, что я это, эту процедуру не совершил.

Люди в материале: Александр Мрочек
 
 
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Директор РНПЦ «Кардиология» откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Разные рабочие столы я видел у многих руководителей: у...
 
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