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Этому маслосырзаводу больше 80 лет. Как маленькая фабрика в Верхнедвинске сумела стать передовым производством
Источник материала: СТВ
На этом предприятии в Верхнедвинске Витебской области достижения белорусских ученых и аграриев материализуют в различные продукты.
Сыр здесь будет сварен и где-то через часа полтора будет выпускаться в один из прессов.
Масло, сыр, сухое молоко – то, что так расходится и на наших прилавках, то, что так любят за рубежом. Молочно-товарные позиции с пометкой «Сделано в Беларуси» в мировом рейтинге экспортеров неизменно занимают высокие места.
Этому маслосырзаводу больше 80 лет. Оно прошло нелегкий путь от маленькой фабрики до передового предприятия молочной переработки. Одно из первых в нашей стране получило европейский сертификат качества, первыми здесь стали производить востребованную сухую сыворотку.
Петр Лавринов, директор маслосырзавода г. Верхнедвинска Витебской области:
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Этому маслосырзаводу больше 80 лет. Как маленькая фабрика в Верхнедвинске сумела стать передовым производством
На этом предприятии в Верхнедвинске Витебской области достижения белорусских ученых и аграриев материализуют в различные продукты. О развитии животноводства и...
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