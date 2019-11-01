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Упёртый, не любит критику и отомстит. Сергей Вязович в 12 честных ответах на неожиданные вопросы
Источник материала: СТВ
Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Вадим Щеглов:
Сергей Вязович:
Вадим Щеглов:
Сергей Вязович:
Вадим Щеглов:
Сергей Вязович:
Вадим Щеглов:
Сергей Вязович:
Вадим Щеглов:
Сергей Вязович:
Вадим Щеглов:
Сергей Вязович:
Вадим Щеглов:
Сергей Вязович:
Вадим Щеглов:
Сергей Вязович:
Вадим Щеглов:
Сергей Вязович:
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Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Что главное: участие или победа? Сергей Вязович, пилот...
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