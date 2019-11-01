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Упёртый, не любит критику и отомстит. Сергей Вязович в 12 честных ответах на неожиданные вопросы

02.11.2019 17:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Что главное: участие или победа?

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Победа.

Вадим Щеглов:
Ваше самое большое разочарование?

Сергей Вязович:
Наверное, «Шёлковый путь-2019».

Вадим Щеглов:
Простить или отомстить?

Сергей Вязович:
Отомстить.

Вадим Щеглов:
Чего Вы боитесь?

Сергей Вязович:
«Дакар» состоится без моего участия.

Упёртый, не любит критику и отомстит. Сергей Вязович в 12 честных ответах на неожиданные вопросы

Вадим Щеглов:
Вы легко расстаётесь с деньгами?

Сергей Вязович:
Нет.

Вадим Щеглов:
Вас легко вывести из себя?

Сергей Вязович:
За рулём автомобиля – легко. В жизни – не очень.

Вадим Щеглов:
Как Вы относитесь к критике?

Сергей Вязович:
Иногда очень болезненно отношусь.

Вадим Щеглов:
Ваша черта характера, с которой Вам сложнее всего мириться?

Сергей Вязович:
Наверное, сложнее всего мириться окружающим – это упёртость.

Вадим Щеглов:
За что Вам стыдно?

Сергей Вязович:
Мало времени уделяю родителям.

Вадим Щеглов:
Чем Вы можете заниматься бесконечно?

Сергей Вязович:
Спать.

Вадим Щеглов:
Если сорвёте в лотерею джек-пот, куда потратите деньги?

Сергей Вязович:
Наверное, на будущее детей.

Вадим Щеглов:
Вы боитесь смерти?

Сергей Вязович:
Да.

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Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Что главное: участие или победа? Сергей Вязович, пилот...
 
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