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Кто привил любовь к физике и почему Нобелевскую премию Жорес Алфёров ждал почти 40 лет?

02.11.2019 17:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Вспоминаем великого ученого в одном из последних интервью в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

Кто привил любовь к физике и почему Нобелевскую премию Жорес Алфёров ждал почти 40 лет?


Своё «Эврика!» Алферов мог воскликнуть еще в начале 60-х. Уже тогда еще никому не известный ученый запатентовал полупроводниковый лазер.

Кто привил любовь к физике и почему Нобелевскую премию Жорес Алфёров ждал почти 40 лет?

Американцы остались далеко позади. Однако самую престижную научную награду мира Алфёров получил лишь в 2000-м.

Жорес Алфёров, Нобелевский лауреат по физике:
Нобелевские премии редко дают быстро. Ждут, когда результаты, полученные в тех или иных исследованиях, находят широкое применение. Может быть, в нашем случае они ждали слишком долго. Но я-то был уверен, что им все равно придется ее дать.

Изобретение Алферова получило настолько широкое применение, что Нобель просто обязан был логически увенчать алгоритм его успеха. Благодаря полупроводниковым лазерам мир получил мобильные телефоны, компакт-диски, светодиоды, солнечные батареи.

Кто привил любовь к физике и почему Нобелевскую премию Жорес Алфёров ждал почти 40 лет?

Любовь к физике привил учитель в единственной в то время средней школе для мальчиков в Минске. Хотя физика казалась неперспективной наукой для родителей будущего ученого..

Кто привил любовь к физике и почему Нобелевскую премию Жорес Алфёров ждал почти 40 лет?

Жорес Алфёров:
Яков Борисович в свое время на уроке в школе нашей рассказал нам, как работает радар и катодный осциллограф. Это осталось со мной на всю жизнь. Мне папа говорил: «Ну что ты идешь в эту электронику? Я понимаю котлы, турбины, энергетика. Кто твои электроны видел?».

Алферов, бывая в Минске, часто останавливался в гостинице с видом на здание своей бывшей школы.

Кто привил любовь к физике и почему Нобелевскую премию Жорес Алфёров ждал почти 40 лет?

Жорес Алфёров:
«Грязь чище минской. В Минске очень грязно». Так Маяковский написал в 1924, и я помню, когда читал это первый раз, я спрашивал у мамы. А мама говорит: «Ты знаешь, сынку, Минск действительно очень грязный город». Она его помнила еще по дореволюционным временам. А какой Минск сегодня?!

И еще одно лирическое отступление от гениального физика. Кто бы мог подумать, что в его любимой формуле – сплошь кулинарные элементы.

Кто привил любовь к физике и почему Нобелевскую премию Жорес Алфёров ждал почти 40 лет?

Жорес Алфёров:
Я готовлю мачанку или бабку. Вы делаете сырую тертую картошку так же, как и для драников, но только жарите много сала и лука. Все это перемешиваете, ставите в духовку, запекаете и подмазываете немножко перышком сметанки. Получается еще такая великолепная корочка.

«Вдруг из люка показывается голова рабочего. Смотрит на нас: «Ай-яй-яй, Жорес Алфёров!» Каким запомнили знаменитого физика в Беларуси

В 2019 году Жорес Алферов ушел из жизни. Причиной смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность.

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Жорес Алферов
 
Теги: Минск
 
 
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Вспоминаем великого ученого в одном из последних интервью в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Своё «Эврика!» Алферов мог воскликнуть еще в начале 60-х....
 
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