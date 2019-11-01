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Кто привил любовь к физике и почему Нобелевскую премию Жорес Алфёров ждал почти 40 лет?
Источник материала: СТВ
Вспоминаем великого ученого в одном из последних интервью в одной из серий проекта
Американцы остались далеко позади. Однако самую престижную научную награду мира Алфёров получил лишь в 2000-м.
Жорес Алфёров, Нобелевский лауреат по физике:
Изобретение Алферова получило настолько широкое применение, что Нобель просто обязан был логически увенчать алгоритм его успеха. Благодаря полупроводниковым лазерам мир получил мобильные телефоны, компакт-диски, светодиоды, солнечные батареи.
Любовь к физике привил учитель в единственной в то время средней школе для мальчиков в Минске. Хотя физика казалась неперспективной наукой для родителей будущего ученого..
Жорес Алфёров:
Алферов, бывая в Минске, часто останавливался в гостинице с видом на здание своей бывшей школы.
Жорес Алфёров:
И еще одно лирическое отступление от гениального физика. Кто бы мог подумать, что в его любимой формуле – сплошь кулинарные элементы.
Жорес Алфёров:
В 2019 году Жорес Алферов ушел из жизни. Причиной смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность.
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Вспоминаем великого ученого в одном из последних интервью в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Своё «Эврика!» Алферов мог воскликнуть еще в начале 60-х....
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