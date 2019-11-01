|
Как стать спасателем? В Университете гражданской защиты МЧС провели день открытых дверей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С буднями будущих белорусских спасателей познакомились 2 ноября более полутысячи потенциальных абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
День открытых дверей прошел в Университете гражданской защиты МЧС. В максимально приближенных к реальности условиях все желающие смогли ощутить на себе нюансы профессии. Самым зрелищным оказался мастер-класс от курсантов-второкурсников с элементами боевой работы. Именно так проходит практическая подготовка учащихся.
Дежурная смена учебной пожарной части самостоятельно выезжает на вызовы и укомплектована таким же оборудованием, как и обычные подразделения МЧС. Одно из главных требований для поступающих – физическая подготовка. Так, силу и ловкость в работе на высоте с альпинистским снаряжением продемонстрировали курсанты, которые занимаются пожарно-спасательным спортом.
Артем Сенюта, курсант Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:
Илья Шуба:
Светлана Маршина, ответственный секретарь приемной комиссии Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:
Университет готовит специалистов по двум направлениям – «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций», а также «Пожарная и промышленная безопасность». К слову, традиционно не менее 10 % набора – девушки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. С буднями будущих белорусских спасателей познакомились 2 ноября более полутысячи потенциальных абитуриентов, сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)