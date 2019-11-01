Десять белорусов отправятся в ноябре в антарктическую экспедицию

interfax.by В составе экспедиции – 10 участников, ее начальником станет Алексей Гайдашов, участник 33 Советской и всех двенадцати белорусских экспедиций, пишет





"В этом сезоне будет расширена кооперация в Антарктике. Один участник экспедиции (инженер-геофизик) будет работать в составе Болгарской антарктической экспедиции, один – Турецкой (научные исследования геоэкологического направления), один – Российской (биологические исследования)", - отметили в НАН.









Каждому члену экспедиции определены задачи в пределах основной и смежных специальностей. Им предстоит не только продолжить дальнейшее наращивание инфраструктуры первой очереди станции, но и выполнить большой объем работ по отбору проб и образцов природных материалов Антарктики, провести большой комплекс научных исследований.



