|
Десять белорусов отправятся в ноябре в антарктическую экспедицию
Источник материала: Партизан
Двенадцатая Белорусская антарктическая экспедиция отправится к Южному полюсу 8 ноября самолетом из Минска в Кейптаун и далее местными Антарктическими рейсами до белорусской базы – Гора Вечерняя, сообщила пресс-служба Национальной академии наук.
В составе экспедиции – 10 участников, ее начальником станет Алексей Гайдашов, участник 33 Советской и всех двенадцати белорусских экспедиций, пишет
"В этом сезоне будет расширена кооперация в Антарктике. Один участник экспедиции (инженер-геофизик) будет работать в составе Болгарской антарктической экспедиции, один – Турецкой (научные исследования геоэкологического направления), один – Российской (биологические исследования)", - отметили в НАН.
Каждому члену экспедиции определены задачи в пределах основной и смежных специальностей. Им предстоит не только продолжить дальнейшее наращивание инфраструктуры первой очереди станции, но и выполнить большой объем работ по отбору проб и образцов природных материалов Антарктики, провести большой комплекс научных исследований.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двенадцатая Белорусская антарктическая экспедиция отправится к Южному полюсу 8 ноября самолетом из Минска в Кейптаун и далее местными Антарктическими рейсами до...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)