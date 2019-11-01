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Новогрудский связной: как белоруска через американцев помогла сместить Порошенко

02.11.2019 17:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Незадолго до начала последней президентской кампании в Украине противники Петра Порошенко пытались с помощью белорусов заручиться поддержкой администрации Дональда Трампа.

Новогрудский связной: как белоруска через американцев помогла сместить Порошенко
Чарльз и Джаред Кушнеры / bloomberg.com
Незадолго до начала последней президентской кампании в Украине противники Петра Порошенко пытались с помощью белорусов заручиться поддержкой администрации Дональда Трампа. Сотрудники малоизвестной организации “Центр публичной дипломатии” хотели узнать, поддерживает ли Белый дом смещение Порошенко с поста президента и поможет ли “стабилизировать ситуацию в Украине”.

Для этого они вышли на связь с куратором Музея еврейского сопротивления в Новогрудке Тамарой Вершицкой. Она лично знакома с Чарли Кушнером — отцом Джареда Кушнера, старшего советника президента США. Сам Чарли родился в Нью-Джерси, но его родители — Джозеф Берковиц и Рая Кушнер — родились в Новогрудке, в самом центре современной территории Беларуси. Они пережили холокост, оказавшись среди тех немногих, кто спасся из Новогрудского гетто. После войны, в 1949 году, они эмигрировали в США.


Новогрудок

Эту историю, в которой украинцы пытаются с помощью белорусов убедить американцев повлиять на выборы в Украине, описала американская газета LARB. В статье под заголовком: “Родные сыновья Новогрудка: репортаж с белорусской родины Кушнеров” журналист Линда Кинстлер рассказывает про семью Кушнеров, чья история связана с Беларусью.


“Украинский след” едва заметен на фоне идиллического семейного жизнеописания, рассказа об ужасах холокоста и об упадке еврейской общины в Беларуси. Куратор Музея еврейского сопротивления Тамара Вершицкая рассказывает, что в 2017 году к ней приехал некто Игорь Рудаков, представившийся сотрудником Центра публичной дипломатии:

“Она [Тамара. — Еврорадио] упоминает, что человек из нового аналитического центра под названием “Центр публичной дипломатии” [в статье Center for Public Diplomacy. — Еврорадио] попросил передать сообщение Джареду через его отца — Чарли Кушнера, чтобы узнать, поддержит ли администрация Трампа усилия организации по смещению президента Украины Петра Порошенко, шоколадного магната, пришедшего к власти после революции Майдана 2014 года в Украине”, — пишет Линда Кинстлер. Там же Тамара говорит, что передала сообщение Чарли Кушнеру.


Тамара Вершицкая подтвердила Еврорадио, что всё так и было, к ней действительно обратились с просьбой передать сообщение, она просьбу выполнила, но ответа со стороны Кушнеров не последовало:

“Вопрос был о том, чтобы Америка помогла стабилизировать ситуацию в Украине. Я передала сообщение Чарли Кушнеру, но они никак не ответили”, — рассказывает Еврорадио Тамара. 

LARB попыталась сама проверить полученную информацию. Журналисты связались с Игорем Рудаковым и были несколько озадачены его ответом:

“Аналитическим центром руководит Игорь Рудаков, бывший врач и бизнесмен из Донецка, не имеющий опыта в политике. Когда я позвонила ему несколько недель спустя, он объяснил по скайпу из Москвы, что по деловым причинам его аналитический центр зарегистрирован в Украине, но он предпочел бы зарегистрировать его на сепаратистских территориях, которые он активно поддерживает”, — пишет Линда Кинстлер.

До этого куратор Музея еврейского сопротивления не знала представителей “Центра публичной дипломатии” и не общалась с ними: “Они сами приехали в Новогрудок, познакомились с Музеем еврейского сопротивления. Они знали, что Кушнеры связаны с Новогрудком, — рассказывает Еврорадио Тамара Рудакова. — Мы поговорили. И они попросили меня передать сообщение. Я тогда подумала, ого, это может быть интересно. А вдруг что-то для людей будет хорошее из всего этого”.


Сейчас в Украине есть официально зарегистрированный в Киеве Центр публічної дипломатії, однако по документам он появился в начале 2019 года. Еврорадио связалось с сотрудниками центра — об Игоре Рудакове там ничего не слышали.

Президентские выборы в Украине прошли в два тура в начале 2019 года: 31 марта и 21 апреля. На тот момент действующий президент Пётр Порошенко прошёл во второй тур, где соперничал с Владимиром Зеленским. За Порошенко проголосовало всего 24,4% избирателей, пришедших на выборы, за Владимира Зеленского проголосовало в три раза больше — 73,2%.
 
 
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Незадолго до начала последней президентской кампании в Украине противники Петра Порошенко пытались с помощью белорусов заручиться поддержкой администрации...
 
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