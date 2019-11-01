Вы знаете породу собак малинуа? Такая овчарка помогала уничтожить аль-Багдади

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Кинолог отметил, что не считает эту тенденцию позитивной, так как не все смогут справиться с таким питомцем.

За последние пять лет популярность бельгийских овчарок малинуа в России выросла на 80%. Об этом сообщила президент национального клуба породы бельгийских овчарок Светлана Еремеева. Собака той же породы участвовала в операции по уничтожению лидера ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.













При этом специалист отметила, что не считает увеличение популярности породы позитивной тенденцией, так как не все смогут справиться с таким питомцем. Кинолог подчеркнула, что после приобретения собаки с ней необходимо заниматься первые полтора-два года, но не каждый оказывается к этому готов.





Также она добавила, что малинуа работают во всех спасательных службах России, так как у них более короткая шерсть. Кроме того, по характеру представители этой породы более жёсткие.





— Популяризировать данную породу нельзя, потому что она не подходит всем подряд владельцам... Народ начал приобретать собак этой породы, а с этими собаками нужно работать несколько по-другому. Это собаки с очень высоким интеллектом, и к ней нужен определённый подход, — цитирует Еремееву агентство городских новостей "Москва".





Эксперт считает, что такой четвероногий друг подойдёт только активному хозяину, который готов к профессиональной дрессировке своего любимца. Кинолог добавила, что детям ни в коем случае нельзя дарить ни эту собаку, ни какую-либо другую.





По данным Еремеевой, стоимость породы колеблется от 30 тысяч рублей до двух тысяч евро и зависит от происхождения щенка и заслуг его родителей, при этом речь идёт не об участии в выставках.





Напомним, собака породы малинуа по кличке Конан получила ранения при участии в спецоперации по ликвидации лидера ИГИЛ.













life.ru Фотографию пса в "Твиттере" опубликовал президент США Дональд Трамп, отметив, что собака проделала огромную работу в ходе уничтожения аль-Багдади. После этого в США резко выросли цены на малинуа, пишет



