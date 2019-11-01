Среди чемпионов легкоатлетического кросса Беларуси есть спортсмены Вороновщины

Источник материала: Вороновская газета





Сильнейших легкоатлетов со всех регионов страны в парке активного отдыха «Коробчицкий Олимп» собрал чемпионат Беларуси по кроссу. Спортсмены не только оспаривали звание лучшего бегуна Республики. Это был первый и важный этап отбора в национальную сборную команду для участия в чемпионате Европы по кроссу.

На юниорской 6-километровой дистанции наш земляк, выпускник Беняконской СШ, Артур Тубелевич стал безоговорочным победителем соревнований среди участников 2000-2001г.р. Его итоговое время — 19:02 мин.







— Эмоции от победы переполняют. Готовился к упорной борьбе до последних метров. Но по ходу дистанции смог уйти от соперников. Трасса очень мне понравилась, по моему мнению, она даже лучше, чем в прошлом году. Сейчас буду готовиться к сезону в помещении. Передаю привет всем родным. Большое спасибо тренеру Николаю Алексеевичу Андрееву! — поделился эмоциями чемпион.

Серебряным призером соревнований стала представительница гродненской сборной, выпускница Беняконской СШ, Ирина Сомова. Дистанцию в 6 км среди женщин 1996 г.р. и старше она преодолела за 21:02 мин.

В командном зачете страны сборная Гродненской области стала серебряным призером.

Соб. инф.