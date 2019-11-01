ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Среди чемпионов легкоатлетического кросса Беларуси есть спортсмены Вороновщины

02.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Среди чемпионов легкоатлетического кросса Беларуси есть спортсмены Вороновщины

Сильнейших легкоатлетов со всех регионов страны в парке активного отдыха «Коробчицкий Олимп» собрал чемпионат Беларуси по кроссу. Спортсмены не только оспаривали звание лучшего бегуна Республики. Это был первый и важный этап отбора в национальную сборную команду для участия в чемпионате Европы по кроссу.

На юниорской 6-километровой дистанции наш земляк, выпускник Беняконской СШ, Артур Тубелевич стал безоговорочным победителем соревнований среди участников 2000-2001г.р. Его итоговое время — 19:02 мин.


Среди чемпионов легкоатлетического кросса Беларуси есть спортсмены Вороновщины

 Эмоции от победы переполняют. Готовился к упорной борьбе до последних метров. Но по ходу дистанции смог уйти от соперников. Трасса очень мне понравилась, по моему мнению, она даже лучше, чем в прошлом году. Сейчас буду готовиться к сезону в помещении. Передаю привет всем родным. Большое спасибо тренеру Николаю Алексеевичу Андрееву! — поделился эмоциями чемпион.

Серебряным призером соревнований стала представительница гродненской сборной, выпускница Беняконской СШ, Ирина Сомова. Дистанцию в 6 км среди женщин 1996 г.р. и старше она преодолела за 21:02 мин.

В командном зачете страны сборная Гродненской области стала серебряным призером.

Соб. инф.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сильнейших легкоатлетов со всех регионов страны в парке активного отдыха «Коробчицкий Олимп» собрал чемпионат Беларуси по кроссу. Спортсмены не только...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Караев не помог». Блогеру Андрею Пауку снова приходят анонимные угрозы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика