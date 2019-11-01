ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США и Китай договорились по основным пунктам торговой сделки

02.11.2019 19:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Конец торговой войны близок: США и Китай договорились по основным пунктам соглашения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оставшиеся спорные вопросы Вашингтон и Пекин разрешат в три этапа.

Причем договоренности по итогам первой фазы сделки охватят сразу около 60 % всего торгового соглашения. Ранее лидеры США и Китая должны были встретиться в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сантьяго. Однако президент Чили отменил форум из-за массовых антиправительственных протестов в стране.

США и Китай договорились по основным пунктам торговой сделки

США и Китай договорились по основным пунктам торговой сделки

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конец торговой войны близок: США и Китай договорились по основным пунктам соглашения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оставшиеся спорные вопросы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Удастся ли сократить очереди на онкологические операции и как победить в войне с наркотиками? Анонс программы «Неделя»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика