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Удастся ли сократить очереди на онкологические операции и как победить в войне с наркотиками? Анонс программы «Неделя»

02.11.2019 19:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Всё самое актуальное и обсуждаемое за минувшие 7 дней. К эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя».

Итак, авторский взгляд и журналистский анализ главных событий недели смотрите в итоговой программе телеканала СТВ 3 ноября в 19.30.

Удастся ли сократить очереди на онкологические операции и как победить в войне с наркотиками? Анонс программы «Неделя»

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Новости Беларуси. Всё самое актуальное и обсуждаемое за минувшие 7 дней. К эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя». Итак, авторский взгляд и...
 
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