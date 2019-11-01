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Удастся ли сократить очереди на онкологические операции и как победить в войне с наркотиками? Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Всё самое актуальное и обсуждаемое за минувшие 7 дней. К эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя».
Итак, авторский взгляд и журналистский анализ главных событий недели смотрите в итоговой программе телеканала СТВ 3 ноября в 19.30.
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Удастся ли сократить очереди на онкологические операции и как победить в войне с наркотиками? Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Всё самое актуальное и обсуждаемое за минувшие 7 дней. К эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя». Итак, авторский взгляд и...
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