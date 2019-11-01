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«Когда фильм захватывает». Что объединяет кинокартины, которые покажут на «Лістападзіке-2019»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минск продолжает погружаться в атмосферу «Лістапада», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26-й по счету кинофестиваль открылся накануне. А 2 ноября стартовал конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории.
Титульной картиной «Лістападзіка-2019» стала немецкая лента Кати Бенрат «Рокка меняет мир». Всего же в программе конкурса 8 кинолент. Все они рассчитаны на семейный просмотр.
Вслед за взрослым «Лістападам» в Минске открылся детский «Лістападзік». Конкурсу дала старт картина Кати Бенрат «Рокка меняет мир». Это история девочки, которая пытается доказать: даже ребенку – пусть и на время – под силу сделать то, что нас окружает, немного лучше.
Всего в программе «Лістападзіка» 8 картин. Это фильмы из Канады, Индии, Германии, Норвегии… Все они рассчитаны на семейный просмотр. И помогают детям оторваться от гаджетов, а взрослым понять, что волнует юного зрителя.
Отборщики фильмов в рамках «Лістападзіка» обещают серьезные темы. Это не игра в поддавки. Другое дело, что эти темы поданы детьми – чтобы детская аудитория восприняла их легче. Все кинопоказы пройдут в «Пионере» до 5 ноября.
Томас Хайнеманн, член жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік» (Германия):
А основная программа «Лістапада» 2 ноября представлена фильмом «Мысленный волк» от российского режиссера Валерии Гай Германики. Его показ прошел в кинотеатре «Центральный».
Вне конкурса показывают «Одной волшебной ночью». За роль Мари Кьяра Мастроянни получила приз в Каннах.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Завтра, 3 ноября, основной конкурс «Лістапада» будет представлен драмой «Прощай, сын мой» из Китая. Лента повествует о семье рабочих металлургического завода, которые по-своему обошли правило Поднебесной «Одна семья – один ребенок». Всего же в рамках фестиваля завтра покажут 29 картин.
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Новости Беларуси. Минск продолжает погружаться в атмосферу «Лістапада», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26-й по счету кинофестиваль открылся накануне....
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