|
Чиновники, молодёжь и озеленители высадили деревья на столичном проспекте Победителей. Показываем, как это было
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 90 серебристых ив в живописном месте вдоль заказника «Лебяжий». Такой зеленый след на карте Минска 2 ноября оставили чиновники, общественные деятели, озеленители и молодежь, которые вышли на посадку деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Создание живых аллей для Беларуси – не просто традиция, а целая озеленительная стратегия. Причем к ней подходят и с практичной стороны – определяя, какой породы растения целесообразней высаживать в том или ином месте.
Зеленая зарядка выходного дня. Вместо диванного утра долгожданного уик-энда десант трудоголиков ровно в 9 часов высадился здесь – на столичном проспекте Победителей. С верою в фотосинтез и надеждой на эстетическое преображение. Но прежде чем засучить рукова, экипировка против мозолей и трудовой инструктаж.
Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Краткий курс и очерченный фронт работы. Тем временем желающих выполнить «зеленый» пунктик становится больше.
Озеленители уже провели подготовительные работы, и вдоль проспекта появилось 90 черноземных островков под посадки.
Вадим Передня, первый заместитель главы Администрации Центрального района Минска:
Сразу за орудие труда берется и зампред Мингорисполкома Александр Дорохович. Он в этом деле, очевидно, опытный. Чиновник скромно признается: в сезон высаживает собственноручно порядка 100 саженцев.
Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Чтобы Минск был покрытый зеленью абсолютно весь, в столице регулярно высаживают деревья и кустарники.
Но эта тема у нас вечнозеленая. Потому счетчик регулярно выдает новый результат. Ведь у нас настоящая озеленительная стратегия. Причем к ней подходят и с практичной стороны – определяя, какой породы растения целесообразней в том или ином месте высаживать. Например, вдоль все того же проспекта Победителей, с учетом трафика и обработки спецреагентами, высадили ясени. Если город – это лес, то он смешанный: липы, каштаны, клены. Вообще же в 2019-м ставку делают на вечнозеленые хвои и кустарники. Уже этой осенью пустили корни 193 тысячи растений, в том числе 157 тысяч вдоль МКАД.
Будущая проектировщица спортивного оборудования, а ныне студента-первокурсница БНТУ пары не прогуливает, это скорее утренняя зарядка. После ударного труда Виктория отправится на пары.
Анастасия Дехтяр:
Буквально через час в лунках укоренились новоселы – 90 серебристых ив. Кстати, присоединиться к озеленению столицы может каждый житель города. Еще в апреле 2019 года года на специальном портале запустили крупнейший проект «Зеленый двор вместе!». Любой желающий может оставить на сайте заявку на посадку деревьев и кустарников. А коммунальные службы готовы предоставить посадочный материал, инвентарь и помочь в работе. Но участие самих жителей в посадках – обязательное условие.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чиновники, молодёжь и озеленители высадили деревья на столичном проспекте Победителей. Показываем, как это было
Новости Беларуси. 90 серебристых ив в живописном месте вдоль заказника «Лебяжий». Такой зеленый след на карте Минска 2 ноября оставили чиновники, общественные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)