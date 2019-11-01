Источник материала: Кричевская жизнь

На Кричевщине прошел районный субботник. Велась работа по благоустройству территорий организаций и предприятий, дворов, улиц, в том числе памятника археологии «Замковая гора», вырубка дикорастущей растительности, вывозка мусора. Участие в субботнике приняли также жители микрозон. Более подробно об этом читайте в районной газете.































































