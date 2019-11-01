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Проверка на дорогах: в выходные ГАИ усилит контроль на дорогах области

02.11.2019 18:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В выходные ГАИ усилит контроль на дорогах области, Госавтоинспекция столичного региона 2 и 3 ноября проведет массированную отработку дорог.

Об этом МЛЫН.BY рассказали в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Особое внимание уделят выявлению и пресечению нарушений ПДД в части управления транспортным средством в нетрезвом состоянии и лицами, не имеющими права управления, превышения установленной скорости движения, перевозки пассажиров и грузов. Также инспекторы в темное время суток обратят внимание на пешеходов и велосипедистов.


По статистике, в выходные дни увеличивается количество нарушений Правил дорожного движения, а вместе с тем и число ДТП. Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами, правила обгона и других небезопасных маневров, а также напоминает об использовании ремней безопасности и применении специальных удерживающих устройств при перевозке детей.
 
 
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В выходные ГАИ усилит контроль на дорогах области, Госавтоинспекция столичного региона 2 и 3 ноября проведет массированную отработку дорог.
 
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