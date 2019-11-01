Проверка на дорогах: в выходные ГАИ усилит контроль на дорогах области

рассказали в ГАИ УВД Миноблисполкома. Об этом МЛЫН.BYв ГАИ УВД Миноблисполкома.





Особое внимание уделят выявлению и пресечению нарушений ПДД в части управления транспортным средством в нетрезвом состоянии и лицами, не имеющими права управления, превышения установленной скорости движения, перевозки пассажиров и грузов. Также инспекторы в темное время суток обратят внимание на пешеходов и велосипедистов.









По статистике, в выходные дни увеличивается количество нарушений Правил дорожного движения, а вместе с тем и число ДТП. Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами, правила обгона и других небезопасных маневров, а также напоминает об использовании ремней безопасности и применении специальных удерживающих устройств при перевозке детей.



