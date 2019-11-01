Турция пригрозила наводнить Европу террористами

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«Это просто неприемлемо и безответственно», — заявил Сойлу, имея в виду ситуацию, при которой Турция должна заниматься проблемой в одиночку.





По его словам, если в обозримом будущем отношение отдельных стран и Брюсселя к проблеме не поменяется, Анкара может начать отправлять пленных террористов в Европу.





Речь идет об участниках и сторонниках «Исламского государства», содержащихся в лагерях на севере Сирии. До недавнего времени их контролировали и охраняли сирийские курды. Однако после начала операции турецкой армии «Источник мира» контроль перешел к военным этой страны.





пишет Лента.ру Ранее с призывами судить содержащихся в лагерях боевиков на их родине в европейских странах выступало руководство США,Лента.ру



