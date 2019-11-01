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Власти готовы расстаться с «фамильным серебром»? «Белшина» выставила на продажу пакет акций

02.11.2019 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бобруйская «Белшина» ищет покупателя на дополнительный выпуск акций. Информация об этом размещена на Едином портале финансового рынка, сообщает TUT.BY.


Фото: Павел Мурашко

Объявление интересное, поскольку до сих пор власти неохотно расставались даже с небольшим пакетом акций на заводах-гигантах. Действительно ли ситуация может измениться?

Сейчас уставный фонд «Белшины» сформирован из 129,9 млн акций. Все они находятся в собственности государства.

В скором времени планируется выпустить 23,7 млн ценных бумаг номиналом 1,18 рубля на сумму почти в 28 млн рублей.

То есть у инвесторов есть возможность стать собственниками примерно 15% акций шинного комбината.


Заявки на приобретение акций будут приниматься с 16 ноября до 13 декабря.

Из краткой информации об эмиссии акций следует, что бумаги хотят продать резидентам Беларуси «для пополнения оборотных средств» «Белшины». На самом предприятии и в концерне «Белнефтехим» не смогли сказать, кому могут быть интересны акции шинного комбината.

— Скорее всего, бумаги выкупят госбанки в рамках реструктуризации проблемной задолженности, — сказал TUT.BY источник в банковских кругах. — Еще вариант — машиностроители. Частный капитал стоит рассматривать в последнюю очередь. Потому что пока «Белшина» — это не очень привлекательный актив. Заработать на ней будет сложно.


Бывший сотрудник «Белшины» считает, что банкам акции бобруйского комбината неинтересны.

— Если их, конечно, не заставят это сделать, — пояснил собеседник. — Допэмиссию акций может выкупить государство. Ведь именно оно заставило набрать такое чрезмерное количество кредитов, с которым не может справляться предприятие в реальном секторе.

Третий источник на финансовом рынке допускает, что «сделка не состоится и все будет по-старому». То есть может быть запущен отработанный механизм «помощи государства» — увеличение госдоли в уставном фонде ОАО на сумму господдержки, предоставленной из республиканского бюджета. Хотя власти декларировали, что больше такой помощи не будет.

Таким образом три собеседника сходятся во мнении, что акции допвыпуска останутся в руках государства.

Уже несколько лет финансовое положение «Белшины» сложное. Компания генерирует убытки на фоне низкой рентабельности и высокой закредитованности. Модернизация шинного комбината стоила серьезных средств. Но доходы пока не позволяют покрыть расходы в полном объеме.

Выручка «Белшины» за 2018 год выросла с 770 млн до 824 млн рублей. Валовая прибыль составила 53 млн рублей. Но ее постоянно съедают убытки от курсовых разниц и обслуживание кредитов.

В 2018 году чистый убыток «Белшины» был оценен в 141,5 млн рублей. По итогам 2017 года этот показатель равнялся 156,8 млн рублей.

 

На начало 2019 года задолженность по краткосрочным кредитам и займам составила 584,3 млн рублей, по долгосрочным обязательствам — 315 млн.

Торговая и прочая дебиторская задолженность равнялась 66 млн рублей. Запасы готовой продукции были оценены в 252 млн рублей.

Аудиторы Grant Thornton уже второй год подряд указывают на «наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности предприятия продолжать непрерывно свою деятельность». У шинного комбината краткосрочные обязательства превышают его оборотные активы. Причем разрыв к концу 2018 года серьезно увеличился — с 214,5 до 337,2 млн рублей. Впрочем, из-за особого статуса (градообразующее предприятие и стратегически значимое для экономики) банкротство «Белшине» не грозит. Государство подставит плечо.
 
 
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Бобруйская «Белшина» ищет покупателя на дополнительный выпуск акций. Информация об этом размещена на Едином портале финансового рынка, сообщает TUT.BY.
 
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