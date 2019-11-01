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Отказаться от сладкого и высыпаться. И ещё 7 советов врача, как не простудиться
Источник материала: СТВ
Насморк, кашель, температура. Простудные заболевания неизменно сопровождают промозглую погоду. Как не заболеть? Советы врача – в программе
Елена Бурак, врач-терапевт:
Конечно же, необходимо меньше контактировать с уже больными людьми. Что делать, если вы уже почувствовали себя больным? Необходимо обеспечить постельный режим, возможно, принять любое жаропонижающее или анальгетическое средство, и обратиться к врачу.
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Насморк, кашель, температура. Простудные заболевания неизменно сопровождают промозглую погоду. Как не заболеть? Советы врача – в программе «Плюс-минус».
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