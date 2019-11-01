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Будет зима морозной и снежной? Узнаем в этот день
Источник материала: СТВ
4 ноября – день иконы Казанской Божьей Матери. В старину было принято поздравлять женщин и дарить им небольшие подарки в знак внимания. Если день солнечный – жди похолодания.
7 ноября – Дедовские плачи. В этот день полагалось сходить на кладбище. Если за окном сухо, то зима будет морозной и с метелями.
8 ноября – Дмитриев день. Если утром есть иней, то зима будет снежная.
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4 ноября – день иконы Казанской Божьей Матери. В старину было принято поздравлять женщин и дарить им небольшие подарки в знак внимания. Если день солнечный – жди...
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