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Будет зима морозной и снежной? Узнаем в этот день

02.11.2019 20:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

4 ноября день иконы Казанской Божьей Матери. В старину было принято поздравлять женщин и дарить им небольшие подарки в знак внимания. Если день солнечный – жди похолодания.

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7 ноября – Дедовские плачи. В этот день полагалось сходить на кладбище. Если за окном сухо, то зима будет морозной и с метелями.

Будет зима морозной и снежной? Узнаем в этот день

8 ноября Дмитриев день. Если утром есть иней, то зима будет снежная.

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4 ноября – день иконы Казанской Божьей Матери. В старину было принято поздравлять женщин и дарить им небольшие подарки в знак внимания. Если день солнечный – жди...
 
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