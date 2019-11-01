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В Москве +7, в Киеве +18. Погода в Европе на неделю с 4 по 10 ноября
Источник материала: СТВ
В Париже синоптики обещают грозу, дождь и +13, рассказали в программе
+15 покажет градусник в Мадриде. Тепло, но дождливо в Риме. В Анкаре ожидается +17.
В Афинах обещают дождь и +23. На 4 градуса прохладнее в Софии. Затянет небо над Прибалтикой.
В Варшаве прогнозируют +13 и дождь. В Киеве ожидается +18 и ясно. В Москве обещают дождь и +7.
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В Париже синоптики обещают грозу, дождь и +13, рассказали в программе «Плюс-минус». На один пункт прохладнее в Вене. +15 покажет градусник в Мадриде. Тепло, но...
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