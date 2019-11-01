ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Москве +7, в Киеве +18. Погода в Европе на неделю с 4 по 10 ноября

02.11.2019 20:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают грозу, дождь и +13, рассказали в программе «Плюс-минус». На один пункт прохладнее в Вене.

В Москве +7, в Киеве +18. Погода в Европе на неделю с 4 по 10 ноября

+15 покажет градусник в Мадриде. Тепло, но дождливо в Риме. В Анкаре ожидается +17.

В Москве +7, в Киеве +18. Погода в Европе на неделю с 4 по 10 ноября

В Афинах обещают дождь и +23. На 4 градуса прохладнее в Софии. Затянет небо над Прибалтикой.

Тёплая, но ветреная и с дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Варшаве прогнозируют +13 и дождь. В Киеве ожидается +18 и ясно. В Москве обещают дождь и +7.

В Москве +7, в Киеве +18. Погода в Европе на неделю с 4 по 10 ноября

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Париже синоптики обещают грозу, дождь и +13, рассказали в программе «Плюс-минус». На один пункт прохладнее в Вене. +15 покажет градусник в Мадриде. Тепло, но...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тёплая, но ветреная и с дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика