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Тёплая, но ветреная и с дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
Шубы в сторону – зима откладывается. В Беларусь ещё вернётся тепло, рассказали в программе
Елена Ходочинская, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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Шубы в сторону – зима откладывается. В Беларусь ещё вернётся тепло, рассказали в программе «Плюс-минус». Атлантические воздушные массы вытеснят холодный...
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