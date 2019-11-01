ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тёплая, но ветреная и с дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю

02.11.2019 20:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Шубы в сторону – зима откладывается. В Беларусь ещё вернётся тепло, рассказали в программе «Плюс-минус». Атлантические воздушные массы вытеснят холодный воздух, и к нам вернётся комфортная погода. Правда, не обойдётся без дождей.  В начале недели страна окажется под влиянием атмосферных фронтов и тёплой воздушной массы с юго-запада Европы. 

Тёплая, но ветреная и с дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Елена Ходочинская, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
В Беларуси ожидается тёплая, но ветреная и с дождями погода. На большей части территории пройдут дожди. Основной температурный фон в ночные часы будет составлять от +5 до +12, в дневные часы будет +9 +16. Во второй половине недели, с четверга, температурный фон несколько понизится: на 2-3 градуса. А самым тёплым днём ожидается понедельник. В часы максимального прогрева температура воздуха составит по стране +11 +16 градусов, а в южных районах ожидается до +18.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Тёплая, но ветреная и с дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Тёплая, но ветреная и с дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Тёплая, но ветреная и с дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Тёплая, но ветреная и с дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Тёплая, но ветреная и с дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Тёплая, но ветреная и с дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю

 

Люди в материале: Елена Ходочинская
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шубы в сторону – зима откладывается. В Беларусь ещё вернётся тепло, рассказали в программе «Плюс-минус». Атлантические воздушные массы вытеснят холодный...
 
Новости дня
Новости разные
 
13 подростков отравились хлором в бассейне в Барановичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика