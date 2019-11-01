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Прогулялись с Виталием Гурковым по Минску: где его можно чаще всего встретить и зачем раз в год ходит в цирк
Источник материала: СТВ
На телевизионном ринге Виталий Гурков – многократный чемпион мира по тайскому боксу, музыкант, а с недавних пор – ведущий программы «Неделя спорта» на СТВ.
Профессиональный взгляд на спортивные баталии оживил эфир, а раскрыть «звёздную» личность помогла прогулка по любимому городу, рассказали в программе «Минск и минчане».
Виталий Гурков, спортсмен, музыкант, телеведущий:
Коммунистическая давно влюбила в себя брутального романтика. Уютные улочки с почерком сталинского ампира, живописная набережная, обрамлённая ветвистыми ивами, так и манят поностальгировать.
Виталий Гурков:
Детство коренного минчанина прошло на окраине столицы, в спальном районе Степянка. Но бунтарский дух давал о себе знать. Оттого бурлящий событиями центр города притягивал, словно магнит. Немига была отдушиной. Здесь собирался бомонд столичной андеграунд-культуры. В современных реалиях мало что изменилось: вдоль оживлённого проспекта и сегодня щеголяют местные стиляги, а пандусы кинотеатра «Москва» облюбовали юные скейтбордисты.
Виталий Гурков:
К слову, один из самых старинных кинотеатров столицы отмечен особым знаком на карте воспоминаний. Когда-то наш герой не упускал возможности попасть сюда на вечерние сеансы, а не так давно сам оказался непосредственным участником кинопроизводства.
Виталий Гурков:
Спортивные подмостки будущий боксёр начал покорять ещё в 14 лет. Пробы в большом спорте увенчались первой победой в крупном турнире уже в 16 лет: в 2001 году парень стал чемпионом Европы среди любителей.
Спустя 2 года завоевал титул чемпиона мира. В копилке спортсмена множество наград, привезенных буквально со всех уголков света. Цель номер один сегодня – отправить в нокаут соперника в домашнем матче.
Виталий Гурков:
Все дороги ведут на улицу Мясникова – в этой точке города нашего героя можно встретить чаще всего.
Виталий Гурков:
Особая энергетика царит и в храме циркового искусства. Посещая представления, Виталий вывел свою философскую теорию.
Виталий Гурков:
Виталий Гурков держит руку на пульсе городской жизни. И заряжаясь мощью любимого мегаполиса, готов покорять новые вершины!
Виталий Гурков:
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Прогулялись с Виталием Гурковым по Минску: где его можно чаще всего встретить и зачем раз в год ходит в цирк
На телевизионном ринге Виталий Гурков – многократный чемпион мира по тайскому боксу, музыкант, а с недавних пор – ведущий программы «Неделя спорта» на СТВ. ...
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