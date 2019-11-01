Матч турнира любителей хоккея в Беларуси выиграла команда Лукашенко

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Команда президента Беларуси одержала уверенную победу во втором туре Республиканских соревнований по хоккею среди любителей, сообщает «МИР 24».

Дружина встретилась с командой Витебской области и открыла счет уже на первой минуте матча. Игра прошла под напором гостей, которые в итоге забили 14 шайб. У хозяев арены были всего четыре точных броска.

«Они играют от обороны – очень хорошо играют, плотно у себя в зоне, на контратаках. Тяжеловато взломать оборону. И вратарь очень хорошо играет», – отметил нападающий команды президента Беларуси Павел Волчек.