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Матч турнира любителей хоккея в Беларуси выиграла команда Лукашенко

02.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Команда президента Беларуси одержала уверенную победу во втором туре Республиканских соревнований по хоккею среди любителей, сообщает «МИР 24».

Дружина встретилась с командой Витебской области и открыла счет уже на первой минуте матча. Игра прошла под напором гостей, которые в итоге забили 14 шайб. У хозяев арены были всего четыре точных броска.

«Они играют от обороны – очень хорошо играют, плотно у себя в зоне, на контратаках. Тяжеловато взломать оборону. И вратарь очень хорошо играет», – отметил нападающий команды президента Беларуси Павел Волчек.

Турнир среди любительских команд дружина президента выигрывала 10 раз. По одной победе – у хоккеистов Гомельской и Минской областей.



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Дружина встретилась с командой Витебской области и открыла счет уже на первой минуте матча.
 
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