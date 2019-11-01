Как в Слуцке прошла бесплатная тренировка по дрифту. Видео

Источник материала: Слуцк Город





2 ноября на стадионе ДОСААФ в Слуцке клуб Matsuri.by провёл бесплатную тренировку по дрифту для всех желающих.

Как рассказал инструктор по экстремальному вождению Илья Туревич, на мероприятие записались 18 человек - несколько участников из Слуцка, а также солигорчане.

Все пилоты прошли часовой инструктаж и изучили теорию, а четыре часа затем испытывали свои силы на стадионе технических видов спорта. Организаторы выразили надежду, что местные любители дрифта сами будут проводить тренировки на новой площадке.

Как это было, смотрите в нашем видео.