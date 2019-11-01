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Как в Слуцке прошла бесплатная тренировка по дрифту. Видео
02.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
2 ноября на стадионе ДОСААФ в Слуцке клуб Matsuri.by провёл бесплатную тренировку по дрифту для всех желающих.
Как рассказал инструктор по экстремальному вождению Илья Туревич, на мероприятие записались 18 человек - несколько участников из Слуцка, а также солигорчане.
Все пилоты прошли часовой инструктаж и изучили теорию, а четыре часа затем испытывали свои силы на стадионе технических видов спорта. Организаторы выразили надежду, что местные любители дрифта сами будут проводить тренировки на новой площадке.
Как это было, смотрите в нашем видео.
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Как рассказал инструктор по экстремальному вождению Илья Туревич, на мероприятие записались 18 человек - несколько участников из Слуцка, а также солигорчане.
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