Милиция проводит акцию «cфотографируй соседа с сигаретой и получи награду»? Нет, фэйк

Источник материала: Виртуальный Брест

По белорусскому интернету гуляет снимок, якобы сделанный в одном из подъездов.





Согласно объявлению, милиция проводит акцию «Сфотографируйте соседа с сигаретой и получи награду». За присланный снимок якобы предлагается 25,5 рубля.

В принципе, такая инициатива была бы выгодна для бюджета, если штрафовать каждого курильщика на 102 рубля.

Тем не менее пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова заверила корреспондента «Нашей Нивы», что эта история — фэйк. Милиция не проводит подобных акций.