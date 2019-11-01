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Милиция проводит акцию «cфотографируй соседа с сигаретой и получи награду»? Нет, фэйк

02.11.2019 21:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По белорусскому интернету гуляет снимок, якобы сделанный в одном из подъездов.

Милиция проводит акцию «cфотографируй соседа с сигаретой и получи награду»? Нет, фэйк

Согласно объявлению, милиция проводит акцию «Сфотографируйте соседа с сигаретой и получи награду». За присланный снимок якобы предлагается 25,5 рубля.

В принципе, такая инициатива была бы выгодна для бюджета, если штрафовать каждого курильщика на 102 рубля.

Тем не менее пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова заверила корреспондента «Нашей Нивы», что эта история — фэйк. Милиция не проводит подобных акций.

 
 
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  По белорусскому интернету гуляет снимок, якобы сделанный в одном из подъездов. Согласно объявлению, милиция проводит акцию «Сфотографируйте соседа с сигаретой...
 
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