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Продажи квартир в крупных городах региона выросли на треть. Итоги III квартала 2019 года в Брестской области

02.11.2019 21:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Июль-сентябрь текущего года прошёл в области под знаком роста покупательской активности на рынке жилья. Однако на ценах это практически не отразилось.

Продажи квартир в крупных городах региона выросли на треть. Итоги III квартала 2019 года в Брестской области

Как сообщает Realt.by, ежемесячное число сделок в Бресте в 3 квартале 2019 года превысило 200. Как итог, число проданных квартир в городе в июле-сентябре 2019 года оказалось только на 6% меньше, чем в пиковый IV квартал 2017 года.

В Барановичах и Пинске спрос на жильё также существенно вырос — по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года квартир купили больше на 14% и 21% соответственно. Малые города региона демонстрировали более скромный рост — продажи за тот же период увеличились только на 2%.

Наиболее популярными у брестчан были 2-комнатные квартиры — с ними заключили 41% всех сделок. Чуть реже, в 37% случаев, приобретали «однушки», на «трешки» пришлось только 18% всего спроса. В Барановичах каждая вторая проданная квартира была «двушкой», каждая третья — 1-комнатной. Доля 3-комнатных квартир была такой же, как и в областном центре. В Пинске 1- и 2-комнатные квартиры пользовались популярностью у покупателей практически одинаково — их доли составили 36% и 38% всех сделок соответственно. 3-комнатные квартиры покупали в 23% случаев.

Существенных изменений в ценах на квартиры в регионе не произошло

Бурный рост спроса на квартиры практически не отразился на их цене. За «квадрат» квартир в Бресте в конце квартала платили в среднем $714, что только на $4 меньше, чем тремя месяцами ранее. В Барановичах цена квадратно метра снизилась до $480 (-1%), в Пинске выросла на 2 процентных пункта — до $467.

Купить 1-комнатную квартиру в Бресте в конце сентября можно было за 22,5 - 32 тысячи долларов, «двушку» — за 28,5 - 43 тысячи. За 3-комнатные квартиры платили в среднем 35 - 51 тысячу долларов. В Барановичах и Пинске те же квартиры стоили, как правило, в 1,5-2 раза дешевле.

Самая дорогая квартира, проданная в Бресте в III квартале была 2-комнатной площадью 67 м2. Она обошлась покупателю в 80 тысяч долларов.

 
Теги: Брест
 
 
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