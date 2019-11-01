Источник материала: Виртуальный Брест

О встрече председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука с горожанами было объявлено 21 октября. Цель мероприятия — эффективное рассмотрение проблемных вопросов, в решении которых необходимо участие городской исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Бреста" alt="В ДК профсоюзов состоялась встреча главы города с жителями Бреста" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="http://www.21.by/pub/news/2019/11/1572717846826450.jpg" style="width: 750px; height: 563px;">



Горожанам было предложено задать интересующие вопросы, связанные с работой городских служб и исполнительной власти, озвучить свои предложения и идеи по той или иной теме. В результате по телефону, по электронной почте и через СМИ поступило около 80 вопросов. Среди них есть лаконичные, а есть и обращения, затрагивающие сразу несколько тем.





Напомним, что предыдущая встреча главы города с горожанами состоялась 20 июля в этом же зале. Длилась она три с половиной часа, за это время горожанам удалось задать около 80 вопросов. Даже те вопросы, которые не прозвучали в зале, были взяты на контроль.

Нынешняя встреча началась ровно в 12 часов сегодня, 2 ноября 2019 г. Зал традиционно полон, установлены два микрофона, но к началу мероприятия к каждому уже выстроилась очередь.





Разговор с горожанами сопровождался видеофильмом. Александр Рогачук рассказал о том, какие объекты были построены к 1000-летию Бреста; на экране появился новый автовокзал, фонтан на ул. Советской, Кобринский путепровод, действующий Западный обход — особенно эффектны были кадры ночной съемки. Во всей красе предстали обновленная Набережная, Городской сад и парк 1000-летия Бреста.





На 5-й минуте в кадр попало начавшееся строительство многопрофильного медицинского центра, который будет находиться неподалёку от парка 1000-летия и новой пожарной части. А на 9-й минуте на экране было указано место, где будет строиться пристройка к областной детской больнице.









Видео специально для этой встречи было снято Василием Пошелюком. Вариант того, что видели участники встречи, можно посмотреть на канале ю-туб:

Перед началом встречи места у микрофонов уже заняты.

Первый вопрос: «Что со старой водонапорной башней?» Слово главному архитектор Николаю Власюку: «Инвестор не отказался…»





Прозвучали вопросы о дальнейшей судьбе аккумуляторного завода, реконструкции одного из объектов в Брестской крепости, маршрутах движения автобусов, работе ЖКХ.





Ещё серьёзные вопросы:

— потребность в паллиативной помощи детям





— дом не на балансе ЖРЭУ, но требует ремонта, есть ли возможность сделать работы за счёт городского бюджета? А. Рогачук: «Нет правовых оснований выделять деньги.»





— несколько вопросов об улицах и мостах





— спор, на что тратить деньги: на монастырь бернардинок или на асфальтирование и машины скорой помощи?





Встреча длилась около трёх часов.