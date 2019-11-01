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В ДК профсоюзов состоялась встреча главы города с жителями Бреста
02.11.2019 21:04 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
О встрече председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука с горожанами было объявлено 21 октября. Цель мероприятия — эффективное рассмотрение проблемных вопросов, в решении которых необходимо участие городской исполнительной власти и органов местного самоуправления.
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Горожанам было предложено задать интересующие вопросы, связанные с работой городских служб и исполнительной власти, озвучить свои предложения и идеи по той или иной теме. В результате по телефону, по электронной почте и через СМИ поступило около 80 вопросов. Среди них есть лаконичные, а есть и обращения, затрагивающие сразу несколько тем.
Напомним, что предыдущая встреча главы города с горожанами состоялась 20 июля в этом же зале. Длилась она три с половиной часа, за это время горожанам удалось задать около 80 вопросов. Даже те вопросы, которые не прозвучали в зале, были взяты на контроль.
Нынешняя встреча началась ровно в 12 часов сегодня, 2 ноября 2019 г. Зал традиционно полон, установлены два микрофона, но к началу мероприятия к каждому уже выстроилась очередь.
Разговор с горожанами сопровождался видеофильмом. Александр
На 5-й минуте в кадр попало начавшееся строительство многопрофильного медицинского центра, который будет находиться неподалёку от парка 1000-летия и новой пожарной части. А на 9-й минуте на экране было указано место, где будет строиться пристройка к областной детской больнице.
Видео специально для этой встречи было снято Василием Пошелюком. Вариант того, что видели участники встречи, можно посмотреть на канале ю-туб:
Перед началом встречи места у микрофонов уже заняты.
Первый вопрос: «Что со старой водонапорной башней?» Слово главному архитектор Николаю Власюку: «Инвестор не отказался…»
Прозвучали вопросы о дальнейшей судьбе аккумуляторного завода, реконструкции одного из объектов в Брестской крепости, маршрутах движения автобусов, работе ЖКХ.
Ещё серьёзные вопросы:
— потребность в паллиативной помощи детям
— дом не на балансе ЖРЭУ, но требует ремонта, есть ли возможность сделать работы за счёт городского бюджета? А. Рогачук: «Нет правовых оснований выделять деньги.»
— несколько вопросов об улицах и мостах
— спор, на что тратить деньги: на монастырь бернардинок или на асфальтирование и машины скорой помощи?
Встреча длилась около трёх часов.
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О встрече председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука с горожанами было объявлено 21 октября. Цель мероприятия — эффективное рассмотрение...
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