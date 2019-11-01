В Беларуси падает рождаемость. Почему пособия больше не работают и можно ли это исправить

Источник материала: Виртуальный Брест

В 2016 году в Беларуси начался спад рождаемости. Причем меньше рожать стали женщины всех возрастов и вне зависимости от того, сколько детей у них уже есть. Одна из причин — это то, что меры по стимулированию рождаемости, которые вводило государство, больше не имеют прежнего эффекта. Об этом говорится в дискуссионном материале «Демография в ловушке социальной политики: какие меры (не) помогут увеличить рождаемость в Беларуси», опубликованном на сайте Исследовательского центра ИПМ.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

С середины 2000-х власти активно расширяли соцпакет для семей с детьми. Ежемесячные пособия увеличились, появилось пособие на ребенка старше 3 лет (если в семье воспитывается ребенок до 3 лет), семейный капитал, жилищные льготы. Автор материала, заведующая сектором социально-демографической политики Института экономики НАН и внештатный научный сотрудник Исследовательского центра ИПМ Наталья Щербина отмечает, что все эти меры в первую очередь простимулировали рождение вторых и третьих детей, в то время как на появление первых детей больше влияли общие социально-экономические условия.

При этом в городах и на селе эффективность этих мер оказалась разной, отмечает эксперт. По ее мнению, в городах росту рождаемости больше поспособствовали жилищные льготы.

— Изменения в жилищном законодательстве и последующее значительное увеличение финансовой помощи государства в строительстве жилья для молодых и многодетных семей в 2006—2007 годах привели к достаточно быстрой реакции городских семей на стимулирующие меры, — пишет Наталья Щербина. — Падение темпов прироста рождаемости в городской местности под влиянием экономического кризиса происходило в 2008—2009 годах. Дополнительные меры в сфере льготного кредитования коммерческого жилья для семей с детьми несколько оживили жилищную поддержку и оказали положительное воздействие на интенсивность вторых и третьих рождений в городах.

А вот для семей из сельской местности лучшим стимулом оказались живые деньги.

— В 2012 году было значительно увеличено пособие по уходу за ребенком, а в 2013 году его размер был привязан к средней заработной плате в стране. В 2015 г. было введено дополнительное пособие на ребенка старше 3 лет в семьях, где воспитывается ребенок до 3 лет, что увеличило общий объем финансовых выплат семьям с детьми до 3 лет. Сельские семьи активно отреагировали на финансовые стимулы, что также нашло отражение в динамике суммарного коэффициента рождаемости: его рост в сельской местности до 2016 г. происходил параллельно увеличению среднего размера пособия по уходу за ребенком, — отмечает Наталья Щербина.

Тем не менее в 2016 году и в городах, и на селе начался спад рождаемости (а если говорить именно о первых детях, то это произошло еще раньше — в 2013-м).