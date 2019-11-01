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Застройщики стали предлагать москвичам 11-метровые квартиры
Источник материала: Tut.by
В московских новостройках начали продавать квартиры-студии площадью 11 квадратных метров,
По словам автора сюжета, российская столица «идет в авангарде выполнения государственной задачи по повышению уровня жизни». Достигать этого удается за счет «рационализации пространства» и планировки квартир.
Также отмечается, что дизайнеры проектов постарались рассчитать пространство, необходимое для совершения определенных бытовых действий, таких как приготовление еды и хранение одежды.
Ранее стало известно, что московские застройщики начали продавать квартиры-студии общей площадью 11,1 и 11,6 квадратных метра в районах Западное Дегунино и Нижегородский.
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В московских новостройках начали продавать квартиры-студии площадью 11 квадратных метров.
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