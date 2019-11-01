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В честь рождения ребёнка, годовщины свадьбы: что загадывали жители Орши, высаживая деревья на семейной аллее
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Зеленую инициативу 2 ноября поддержали в Орше. Здесь высадили аллею семейных деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь каждый житель сможет оставить память о значимом событии в виде саженца, который через много лет напомнит потомкам об истории предков.
Со временем живописная территория на изгибе Днепра превратится в настоящий парк.
Изгиб Днепра в самом сердце живописной Орши. Неслучайно именно здесь сегодня заложили аллею семейных деревьев. Влюбленные и супружеские пары с разным стажем совместной жизни.
Людмила Бабеева, жительница Орши:
Олег Бабеев, житель Орши:
В честь крещения внука Марка бабушка с дедушкой и родители высадили сразу два дерева. Клены – символы удачи, а ее, как известно, много не бывает.
Елена Щербенок, жительница Орши:
В честь рождения ребенка, бракосочетания, золотой свадьбы. За каждым деревом – история отдельной семьи. И все объединяет общая память – 75-летие Великой Победы. По количеству мирных лет и число деревьев.
Сегодня аллея, а завтра – целый парк. Высаживать деревья предлагают местным жителям постоянно. И надеются, что вместе с кленами будет расти и сама Орша.
Анастасия Аласания, корреспондент:
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В честь рождения ребёнка, годовщины свадьбы: что загадывали жители Орши, высаживая деревья на семейной аллее
Новости Беларуси. Зеленую инициативу 2 ноября поддержали в Орше. Здесь высадили аллею семейных деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь каждый...
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