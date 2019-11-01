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В честь рождения ребёнка, годовщины свадьбы: что загадывали жители Орши, высаживая деревья на семейной аллее

02.11.2019 21:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зеленую инициативу 2 ноября поддержали в Орше. Здесь высадили аллею семейных деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь каждый житель сможет оставить память о значимом событии в виде саженца, который через много лет напомнит потомкам об истории предков.

Символично для каждого. Парк семейных деревьев заложили в Орше

В честь рождения ребёнка, годовщины свадьбы: что загадывали жители Орши, высаживая деревья на семейной аллее

В честь рождения ребёнка, годовщины свадьбы: что загадывали жители Орши, высаживая деревья на семейной аллее

Со временем живописная территория на изгибе Днепра превратится в настоящий парк.

О том, какие поводы сегодня привели жителей Орши сажать деревья – в репортаже Анастасии Аласании.

Изгиб Днепра в самом сердце живописной Орши. Неслучайно именно здесь сегодня заложили аллею семейных деревьев. Влюбленные и супружеские пары с разным стажем совместной жизни.

В честь рождения ребёнка, годовщины свадьбы: что загадывали жители Орши, высаживая деревья на семейной аллее

Людмила Бабеева, жительница Орши:
Мы живем с мужем уже более 28 лет. У нас двое детей взрослых. Недавно мы стали бабушкой с дедушкой.

Олег Бабеев, житель Орши:
Надеюсь, лет через 10-15 будет еще такое мероприятие и мы еще посадим дерево.

В честь крещения внука Марка бабушка с дедушкой и родители высадили сразу два дерева. Клены – символы удачи, а ее, как известно, много не бывает. 

В честь рождения ребёнка, годовщины свадьбы: что загадывали жители Орши, высаживая деревья на семейной аллее

Елена Щербенок, жительница Орши:
Сегодня у нас столько много событий. И дерево посадили, и сына покрестили.

В честь рождения ребенка, бракосочетания, золотой свадьбы. За каждым деревом – история отдельной семьи. И все объединяет общая память – 75-летие Великой Победы. По количеству мирных лет и число деревьев.

Сегодня аллея, а завтра – целый парк. Высаживать деревья предлагают местным жителям постоянно. И надеются, что вместе с кленами будет расти и сама Орша.

В честь рождения ребёнка, годовщины свадьбы: что загадывали жители Орши, высаживая деревья на семейной аллее

Анастасия Аласания, корреспондент:
Высаживать аллеи, скверы и даже парки семейных деревьев молодые люди год назад предложили во время встречи с Президентом. Глава государства инициативу поддержал. Уже весной появились первые аллеи: березовые, кленовые, липовые, дубовые. В стране сегодня их несколько десятков. А будет – более сотни, по числу регионов Беларуси. Акция продолжается. 

В честь рождения ребёнка, годовщины свадьбы: что загадывали жители Орши, высаживая деревья на семейной аллее

В честь рождения ребёнка, годовщины свадьбы: что загадывали жители Орши, высаживая деревья на семейной аллее

Люди в материале: Анастасия Аласания, Людмила Бабеева, Олег Бабеев, Елена Щербенок
 
 
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Новости Беларуси. Зеленую инициативу 2 ноября поддержали в Орше. Здесь высадили аллею семейных деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь каждый...
 
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