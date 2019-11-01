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В Татарстане более 30 детей отравились после обеда в гостинице
Источник материала: СТВ
Новости России. Массовое отравление в Татарстане: пострадали более 30 детей в возрасте от 6 до 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все они приехали в Казань для участия в футбольном турнире. Дети почувствовали недомогание сразу же после обеда в ресторане гостиницы. Прибывшие на место врачи скорой помощи выявили у пострадавших симптомы кишечной инфекции. Какое именно блюдо было испорчено, выясняют специалисты. Ресторан закрыт до окончания расследования.
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Новости России. Массовое отравление в Татарстане: пострадали более 30 детей в возрасте от 6 до 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они приехали в...
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