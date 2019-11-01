«Не пойти на выборы нельзя». Креативно и познавательно прошла информационная акция БРСМ накануне выборов депутатов

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У белорусов есть возможность проявить свою гражданскую позицию на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парламентская избирательная кампания близится к кульминации.

«Каждый голос важен». Активисты БРСМ креативно проводят информационную кампанию накануне парламентских выборов





Чуть больше двух недель остается до выборов в Палату представителей. К дежурству приступили участковые комиссии. Вторую субботу подряд на свой агитационный пост выходят и молодые активисты.

Как креативные акции повлияют на электоральную активность, узнавала корреспондент Кристина Федорович.

До главного общественно-политического события 2019 года остается совсем ничего – полмесяца. А как известно, Белорусский республиканский союз молодежи никогда не остается в стороне, и эта парламентская кампания – не исключение.

Интеллектуальный подход. Показываем, как работает приложение «Голосую»













Молодежь приглашает сделать выбор креативно. Полет фантазий не ограничивают: это всевозможные флешмобы, танцевальные шоу и даже квесты. Пока кто-то записывает, какими качествами должен обладать народный избранник, другие не отказываются нарисовать – правда, образно – портрет идеального депутата.

Подробнее о том, каким белорусы видят идеальный образ депутата – смотрите в видеоматериале.

Напомнить лишний раз о правилах голосования важно. И, кстати, накануне участковые избирательные комиссии приступили к дежурству. Каждый избиратель может прийти и проверить, включен ли он в список и правильно ли указаны все данные о нем.

Парламентские выборы. Кому рекомендуют прийти на избирательные участки заранее накануне выборов?





Пройти мимо таких ярких площадок сложно. Активисты по всей стране знакомят с правилами, рассказывают да и в общем интригуют. И, судя по отзывам избирателей, получается у них это очень хорошо.

Такие молодежные пункты активности будут проходить каждую субботу до 16 ноября – это канун выборов в Палату представителей.











