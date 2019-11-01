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Интеллектуальный подход. Показываем, как работает приложение «Голосую»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более сотни молодежных пикетов накануне парламентских выборов прошли по всей стране. Идей также не меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кристина Федорович, корреспондент:
Второе приложение – игра о том, как правильно принять участие в голосовании. Вот так избирателю напоминают, чтобы он не забыл взять паспорт.
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Новости Беларуси. Более сотни молодежных пикетов накануне парламентских выборов прошли по всей стране. Идей также не меньше, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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