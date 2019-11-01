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Интеллектуальный подход. Показываем, как работает приложение «Голосую»

02.11.2019 20:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более сотни молодежных пикетов накануне парламентских выборов прошли по всей стране. Идей также не меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не пойти на выборы нельзя». Креативно и познавательно прошла информационная акция БРСМ накануне выборов депутатов

Интеллектуальный подход. Показываем, как работает приложение «Голосую»

Кристина Федорович, корреспондент:
Где молодежь, там и весьма необычные ходы, особенно в сфере IT. Еще один интерактив – специально разработанные приложения «Голосую» и «Голосую.игра». С помощью первого избиратели могут найти свой участок для голосования и получить информацию о кандидатах.

Второе приложение – игра о том, как правильно принять участие в голосовании. Вот так избирателю напоминают, чтобы он не забыл взять паспорт.

Интеллектуальный подход. Показываем, как работает приложение «Голосую»

Интеллектуальный подход. Показываем, как работает приложение «Голосую»

Люди в материале: Кристина Федорович
 
 
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Новости Беларуси. Более сотни молодежных пикетов накануне парламентских выборов прошли по всей стране. Идей также не меньше, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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