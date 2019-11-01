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Как выбрать хурму и зачем есть с мясом? Советы диетолога
Источник материала: СТВ
Врачи называют хурму настоящим витаминным кладом. Как её выбрать и хранить? Советы диетолога – в программе
Марта Марудова, диетолог:
С осторожностью я бы рекомендовала использовать хурму в своём рационе лицам с сахарным диабетом. Потому что количество сахара в хурме – 17 граммов на 10 граммов. Это достаточно много. Храниться она может в холодильнике. Если она твёрдая, то, соответственно, срок годности и срок хранения её больше. А если она мягкая, вязкая, то употребить мы её должны как можно скорее. Как её лучше использовать? Конечно же, в сыром виде, хорошо промыв под струёй тёплой, горячей и потом прохладной воды.
Из хурмы получаются прекрасные салаты. Также её можно добавлять во второе блюдо. Когда мы, например, тушим говядину, добавляем какие-то овощи, и хурма, как вот такая вишенка сладкая на торте, делает блюдо замечательным: сладким, вкусным и прекрасно полезным.
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Врачи называют хурму настоящим витаминным кладом. Как её выбрать и хранить? Советы диетолога – в программе «Плюс-минус».
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