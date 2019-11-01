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Чуть не убились. В Витебске раздавали бесплатные бургеры. Люди бежали и падали на колени

02.11.2019 20:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В витебском торговом центре «Трио», где начал работу фаст-фуд ресторан KFC, состоялся массовый забег любителей бесплатных бургеров.

 
Во «ВКонтакте» появилось видео этой охоты на халяву.

Три первые посетителя витебского KFC получили сертификаты на Br 100. А 300 следующих — сертификат на бесплатный обед.
 
Теги: Витебск
 
 
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В витебском торговом центре «Трио», где начал работу фаст-фуд ресторан KFC, состоялся массовый забег любителей бесплатных бургеров.
 
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