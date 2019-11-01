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Чуть не убились. В Витебске раздавали бесплатные бургеры. Люди бежали и падали на колени
Источник материала: Партизан
В витебском торговом центре «Трио», где начал работу фаст-фуд ресторан KFC, состоялся массовый забег любителей бесплатных бургеров.
Во «ВКонтакте» появилось видео этой охоты на халяву.
Три первые посетителя витебского KFC получили сертификаты на Br 100. А 300 следующих — сертификат на бесплатный обед.
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В витебском торговом центре «Трио», где начал работу фаст-фуд ресторан KFC, состоялся массовый забег любителей бесплатных бургеров.
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