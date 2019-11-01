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Евгений Королёк завоевал золото в скретче на этапе КМ по велоспорту в Минске

02.11.2019 21:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На велодроме «Минск-Арены» продолжается первый в этом сезоне этап Кубка мира по велоспорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 2 ноября золотую награду в скретче завоевал Евгений Королек. Он быстрее всех преодолел 22 круга.

«Стараюсь тактически обыграть соперников». Евгений Королёк накануне этапа Кубка мира по велотреку в Минске

Евгений Королёк завоевал золото в скретче на этапе КМ по велоспорту в Минске

В омниуме Евгений Тишков набрал 36 очков. Накануне бронзовую медаль завоевала Татьяна Шаракова. Она стала третьей в гонке по очкам у женщин. В этой же дисциплине наша мужская команда заняла 11 место и в следующую стадию не прошла.

Напомним, что в турнире принимают участие 386 гонщиков из 44 стран. Кроме медалей спортсмены еще зарабатывают очки в свой олимпийский рейтинг. Соревнования завершатся 3 ноября.

Евгений Королёк завоевал золото в скретче на этапе КМ по велоспорту в Минске

Евгений Королёк завоевал золото в скретче на этапе КМ по велоспорту в Минске

Люди в материале: Евгений Королек
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На велодроме «Минск-Арены» продолжается первый в этом сезоне этап Кубка мира по велоспорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 2 ноября...
 
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