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Жилье взаймы: белорусы все чаще покупают загородные квартиры в лизинг

02.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Чтобы избежать стресса, некоторые жители Беларуси стараются быть подальше от суеты и поближе к природе. Поэтому в республике растет спрос на квартиры в пригородах. На рынке недвижимости есть и новые предложения, к примеру, загородное жилье в лизинг. Что это значит, выяснял корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев. 

У семьи Белько время споров и дискуссий. Каким будет интерьер новой квартиры? Площадь хоть и небольшая – 50 квадратных метров, но фантазию проявить и здесь можно. Свободная планировка, высокие потолки. Жилье минчане Юля и Юрий – принципиально покупали не в столице. Деньги копили несколько лет. Но чего не сделаешь ради мечты жить в ладу с природой. 

«Зелени и тишины больше. Несмотря на то, что это Минский район, по сути это тот же город», – говорит Юрий Белько.

В агентствах недвижимости квартиры по осени считают. После летнего затишья продажи подросли на пять процентов. Причем все чаще белорусы берут квадратные метры в новостройках. Спрос на такое жилье высокий – как в Минске, так и пригородах. Но последний вариант все же дешевле. 
  
«Если это ближайшие пригороды Минска, то стоимость уменьшается незначительно, на 5-10%. Если за 30 километров – то это где-то 60-70% от минской цены, 650-800 долларов за метр», – рассказал замдиректора агентства недвижимости Александр Сединкин.

Вариантов, как приобрести загородное жилье, множество. Банки предлагают не только кредиты. Квартиры в городах-спутниках Минска продают в лизинг. Это когда компания покупает вам жилье и передает во временное владение. Чтобы стать полноценным собственником, нужно выплатить всю сумму. Есть еще и возвратный лизинг. Это когда в зачет новой квартиры покупают вашу старую, при этом вы продолжаете в ней жить, пока новая строится.

«Она построилась, и вы уже от родителей переезжаете сюда и погашаете лизинг за старую квартиру», – пояснил кредитный менеджер Тимофей Молотков. 

По таким схемам новое жилье под Минском приобрели тысячи семей. А по статистике каждый второй в стране берет займ на покупку недвижимости. Правда, привычная для многих стран ипотека, когда кредитуют под залог самого имущества, в Беларуси не работает. Риелторы уверены – это сдерживает рынок, не дает ему расти. Но нет худа без добра: сейчас в случае неуплаты по кредитам банк забрать жилье клиента не может. А значит и на улицу человека не выставят. Однако по своим счетам должники все же заплатят. Финансовой ответственности никто не отменял.



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Теги: Минск
 
 
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Чтобы избежать стресса, некоторые жители Беларуси стараются быть подальше от суеты и поближе к природе. Поэтому в республике растет спрос на квартиры в пригородах....
 
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