Жилье взаймы: белорусы все чаще покупают загородные квартиры в лизинг

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Чтобы избежать стресса, некоторые жители Беларуси стараются быть подальше от суеты и поближе к природе. Поэтому в республике растет спрос на квартиры в пригородах. На рынке недвижимости есть и новые предложения, к примеру, загородное жилье в лизинг. Что это значит, выяснял корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

У семьи Белько время споров и дискуссий. Каким будет интерьер новой квартиры? Площадь хоть и небольшая – 50 квадратных метров, но фантазию проявить и здесь можно. Свободная планировка, высокие потолки. Жилье минчане Юля и Юрий – принципиально покупали не в столице. Деньги копили несколько лет. Но чего не сделаешь ради мечты жить в ладу с природой.

«Зелени и тишины больше. Несмотря на то, что это Минский район, по сути это тот же город», – говорит Юрий Белько.

В агентствах недвижимости квартиры по осени считают. После летнего затишья продажи подросли на пять процентов. Причем все чаще белорусы берут квадратные метры в новостройках. Спрос на такое жилье высокий – как в Минске, так и пригородах. Но последний вариант все же дешевле.



«Если это ближайшие пригороды Минска, то стоимость уменьшается незначительно, на 5-10%. Если за 30 километров – то это где-то 60-70% от минской цены, 650-800 долларов за метр», – рассказал замдиректора агентства недвижимости Александр Сединкин.

Вариантов, как приобрести загородное жилье, множество. Банки предлагают не только кредиты. Квартиры в городах-спутниках Минска продают в лизинг. Это когда компания покупает вам жилье и передает во временное владение. Чтобы стать полноценным собственником, нужно выплатить всю сумму. Есть еще и возвратный лизинг. Это когда в зачет новой квартиры покупают вашу старую, при этом вы продолжаете в ней жить, пока новая строится.

«Она построилась, и вы уже от родителей переезжаете сюда и погашаете лизинг за старую квартиру», – пояснил кредитный менеджер Тимофей Молотков.