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Жилье взаймы: белорусы все чаще покупают загородные квартиры в лизинг
02.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Чтобы избежать стресса, некоторые жители Беларуси стараются быть подальше от суеты и поближе к природе. Поэтому в республике растет спрос на квартиры в пригородах. На рынке недвижимости есть и новые предложения, к примеру, загородное жилье в лизинг. Что это значит, выяснял корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.
У семьи Белько время споров и дискуссий. Каким будет интерьер новой квартиры? Площадь хоть и небольшая – 50 квадратных метров, но фантазию проявить и здесь можно. Свободная планировка, высокие потолки. Жилье минчане Юля и Юрий – принципиально покупали не в столице. Деньги копили несколько лет. Но чего не сделаешь ради мечты жить в ладу с природой.
«Зелени и тишины больше. Несмотря на то, что это Минский район, по сути это тот же город», – говорит Юрий Белько.
В агентствах недвижимости квартиры по осени считают. После летнего затишья продажи подросли на пять процентов. Причем все чаще белорусы берут квадратные метры в новостройках. Спрос на такое жилье высокий – как в Минске, так и пригородах. Но последний вариант все же дешевле.
Вариантов, как приобрести загородное жилье, множество. Банки предлагают не только кредиты. Квартиры в городах-спутниках Минска продают в лизинг. Это когда компания покупает вам жилье и передает во временное владение. Чтобы стать полноценным собственником, нужно выплатить всю сумму. Есть еще и возвратный лизинг. Это когда в зачет новой квартиры покупают вашу старую, при этом вы продолжаете в ней жить, пока новая строится.
«Она построилась, и вы уже от родителей переезжаете сюда и погашаете лизинг за старую квартиру», – пояснил кредитный менеджер Тимофей Молотков.
По таким схемам новое жилье под Минском приобрели тысячи семей. А по статистике каждый второй в стране берет займ на
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Чтобы избежать стресса, некоторые жители Беларуси стараются быть подальше от суеты и поближе к природе. Поэтому в республике растет спрос на квартиры в пригородах....
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