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Александр Петкевич об открытом ЧБ по настольному теннису: «Во многом успех выступления в турнире зависит от жеребьёвки»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продолжается открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В эти выходные проходит самая интересная часть турнира – основная сетка одиночного и парного разрядов у взрослых.
Нашу страну 2 ноября представлял лишь один спортсмен – Павел Платонов. Но на стадии 1/16 финала он уступил японцу Юкия Уда – 0:4 по партиям.
Александр Петкевич, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по настольному теннису:
Соревнования завершатся 3 ноября. В 2019 году Belarus Open собрал рекордное количество стран-участниц – 50. В следующем можно ждать еще больше спортсменов, ведь уже в 2020-м соревнования пройдут в новом статусе – ITTF : ITTF Challenge Plus. Призовой фонд увеличится до 70 тысяч долларов. Обновленный турнир пройдет с 3 по 7 июня.
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Александр Петкевич об открытом ЧБ по настольному теннису: «Во многом успех выступления в турнире зависит от жеребьёвки»
Новости Беларуси. Продолжается открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В эти выходные проходит самая интересная...
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