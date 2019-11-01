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Александр Петкевич об открытом ЧБ по настольному теннису: «Во многом успех выступления в турнире зависит от жеребьёвки»

02.11.2019 22:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжается открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В эти выходные проходит самая интересная часть турнира – основная сетка одиночного и парного разрядов у взрослых.

Нашу страну 2 ноября представлял лишь один спортсмен – Павел Платонов. Но на стадии 1/16 финала он уступил японцу Юкия Уда – 0:4 по партиям.

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Александр Петкевич об открытом ЧБ по настольному теннису: «Во многом успех выступления в турнире зависит от жеребьёвки»

Александр Петкевич об открытом ЧБ по настольному теннису: «Во многом успех выступления в турнире зависит от жеребьёвки»

Александр Петкевич, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по настольному теннису:
Во многом успех выступления в турнире зависит от жеребьевки. Некоторые спортсмены попадают на китайских, японских, корейских спортсменов. Бороться с ними достаточно сложно.

Соревнования завершатся 3 ноября. В 2019 году Belarus Open собрал рекордное количество стран-участниц – 50. В следующем можно ждать еще больше спортсменов, ведь уже в 2020-м соревнования пройдут в новом статусе – ITTF : ITTF Challenge Plus. Призовой фонд увеличится до 70 тысяч долларов. Обновленный турнир пройдет с 3 по 7 июня.

Александр Петкевич об открытом ЧБ по настольному теннису: «Во многом успех выступления в турнире зависит от жеребьёвки»

Александр Петкевич об открытом ЧБ по настольному теннису: «Во многом успех выступления в турнире зависит от жеребьёвки»

Люди в материале: Александр Петкевич
 
 
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Новости Беларуси. Продолжается открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В эти выходные проходит самая интересная...
 
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