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Горки проиграли Ошмянам – Фото с матча
02.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня в домашнем матче чемпионата Беларуси во второй лиге “Ошмяны”-БГУФК одолели футбольный клуб “Горки”. Окончательный итог встречи — 3:2.
Таким образом, за два тура до окончания первенства ошмянская команда завоевала путевку в первую лигу. Горецкий клуб разместился на одиннадцатой строчке турнирной таблицы.
Напомним, в первом круге турнира эти команды уже встречались — матч тогда завершился вничью со счетом 1:1.
Турнирная таблица после 28 тура выглядит следующим образом:
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Сегодня в домашнем матче чемпионата Беларуси во второй лиге “Ошмяны”-БГУФК одолели футбольный клуб “Горки”. Окончательный итог встречи — 3:2. Таким образом,...
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