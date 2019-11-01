Горки проиграли Ошмянам – Фото с матча

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня в домашнем матче чемпионата Беларуси во второй лиге “Ошмяны”-БГУФК одолели футбольный клуб “Горки”. Окончательный итог встречи — 3:2.





Таким образом, за два тура до окончания первенства ошмянская команда завоевала путевку в первую лигу. Горецкий клуб разместился на одиннадцатой строчке турнирной таблицы.









Напомним, в первом круге турнира эти команды уже встречались — матч тогда завершился вничью со счетом 1:1.

















Турнирная таблица после 28 тура выглядит следующим образом:



