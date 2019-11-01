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Горки проиграли Ошмянам – Фото с матча

02.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Сегодня в домашнем матче чемпионата Беларуси во второй лиге “Ошмяны”-БГУФК одолели футбольный клуб “Горки”. Окончательный итог встречи — 3:2.

 

Горки проиграли Ошмянам – Фото с матча

 

Таким образом, за два тура до окончания первенства ошмянская команда завоевала путевку в первую лигу. Горецкий клуб разместился на одиннадцатой строчке турнирной таблицы.

 

Горки проиграли Ошмянам – Фото с матча

 

Горки проиграли Ошмянам – Фото с матча

 

Напомним, в первом круге турнира эти команды уже встречались — матч тогда завершился вничью со счетом 1:1.

 

Горки проиграли Ошмянам – Фото с матча

 

Горки проиграли Ошмянам – Фото с матча

 

Горки проиграли Ошмянам – Фото с матча

 

Горки проиграли Ошмянам – Фото с матча

 

Турнирная таблица после 28 тура выглядит следующим образом:

 

Горки проиграли Ошмянам – Фото с матча


 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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  Сегодня в домашнем матче чемпионата Беларуси во второй лиге “Ошмяны”-БГУФК одолели футбольный клуб “Горки”. Окончательный итог встречи — 3:2.     Таким образом,...
 
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