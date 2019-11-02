В Беларуси подняли надбавки к минимальным трудовым пенсиям. Сколько составила прибавка

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 ноября повысили минимальные трудовые и соцпенсии, а также подняли доплаты пенсионерам старше 75 лет. В Минтруда рассказали , как изменились надбавки и повышения к минимальным трудовым пенсиям.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С 1 ноября подняли некоторые доплаты и надбавки к пенсиям некоторых категорий белорусов. К примеру, инвалидам I группы с августа добавили 3,43 рубля — до 49,39

рубля.

Вид надбавки Размер с 1 ноября На сколько повысили, рублей по возрасту и за выслугу лет: инвалидам I группы 57,96 0,23 пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, а также другим одиноким пенсионерам, нуждающимся, по заключению МРЭК или ВКК, в постоянной посторонней помощи 28,98 0,11 по инвалидности: инвалидам I группы 57,96 0,23 одиноким инвалидам II группы, нуждающимся, по заключению МРЭК или ВКК, в постоянной посторонней помощи, а также пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста 28,98 0,11 по случаю потери кормильца: инвалидам I группы 57,96 0,23 пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет и инвалидам с детства II группы, а также одиноким пенсионерам, нуждающимся в постоянной посторонней помощи, по заключению МРЭК или ВКК 28,98 0,11

Военнослужащим, которые участвовали в боевых действиях при выполнении интернационального долга, с 1 ноября будут доплачивать 144,9 рубля (+57 копеек).

повышение пенсий Героям Беларуси, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, лицам, награжденным орденами Отечества трех степеней, орденами Славы трех степеней, орденами Трудовой Славы трех степеней 289,8 1,15 инвалидам войны I и II группы 231,84 0,92 инвалидам войны III группы 144,9 0,57 военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившим службу в составе действующей армии либо принимавшим участие в боевых действиях при выполнении интернационального долга, и партизанам 144,9 0,57 лицам из числа вольнонаемного состава, проходившим службу или работавшим в составе действующей армии 144,9 0,57 лицам, принимавшим участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943−45 годах 144,9 0,57 лицам, работавшим в период блокады города Ленинграда на предприятиях, в учреждениях и организациях города, и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 57,96 0,23 бывшим узникам фашистских концлагерей, если они не совершили в этот период преступлений против Родины 57,96 0,23 инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период ВОВ 28,98 0,11 лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ 28,98 0,11 родителям и женам военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной службы 104,33 0,42 донорам, награжденным нагрудным знаком отличия Минздрава «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь», знаком почета «Почетный донор Республики Беларусь», знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор Общества Красного Креста БССР», по достижении общеустановленного пенсионного возраста 23,18 0,09 инвалидам с детства, инвалидность которым установлена пожизненно (устанавливается к пенсии по возрасту) 28,98 0,11

Напомним, доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, которые достигли 75 лет, увеличились до 43,47 рубля, а старше 80 лет — до 57,96 рубля. Это на 17 и 23 копейки больше, чем было ранее.