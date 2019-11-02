Власти обновили программу, через которую собирают данные о нетунеядцах

Источник материала: Tut.by

Власти обновили и доработали программу , через которую собирают информацию о занятом в экономике населении. Это следует из данных, которые размещены на сайте Минтруда. Информацию, которые получают через это программное обеспечение, чиновники используют для формирования базы тунеядцев. При этом власти до сих пор не сообщили общественности, сколько средств затратили на создание этой базы, сколько средств вернется ( и вернется ли? ) обратно в бюджет и сколько насчитали тунеядцев после многочисленных обновлений базы.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Для чего нужна программа и кто через нее сообщает о нетунеядцах

Программа разработана для госорганов, а также тех организаций, которые должны подавать данные о занятых в экономике (в их число входят, к примеру, национальное кадастровое агентство). Проще говоря, она нужна для обмена ведомствами информации. Физлицам предоставлять данные о своей занятости через это программное обеспечение не нужно.

К примеру, облисполкомы и Мингорисполком должны вносить через программу информацию о плательщиках жилищно-коммунальных услуг.

ЕРИП нужно подавать через эту программу данные о плательщиках за ЖКУ — воду, газ, отопление, а также информацию о многодетных родителях и тех, у кого есть дети до 7 лет (эти две категории не относят к не занятым к экономике). Национальное кадастровое агентство подает через программу информацию о собственниках жилья и тех, у кого есть земельные участки.

Раньше в этой программе не было возможности предоставлять информацию о плательщиках ЖКУ и собственниках жилья.

Сколько власти насчитали тунеядцев — вопрос открытый

По-прежнему неизвестно, сколько человек находится в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают потяжелевшие жировки. Минтруда не раскрывает эту информацию. Власти также не рассказывают, сколько средств потратили на создание базы тунеядцев и сколько средств вернется обратно в бюджет. Ранее обнародовать эту информацию призывал депутат Бобруйского горсовета.

Известно, что за возвратом уплаченного сбора на финансирование госрасходов за 2015 год до сих пор не обратилось около 13,2 тысячи белорусов. Общая сумма внесенного ими налога — около 3,59 миллиона рублей (1,75 миллиона долларов в эквиваленте). Это данные на конец августа этого года. Напомним, по «старому» декрету по тунеядству не занятым в экономике нужно было уплатить налог, а по «новому» — по полным тарифам оплачивать некоторые ЖКУ.

Планировалось, что тунеядцы с октября будут полностью оплачивать отопление и газ. Однако власти перенесли этот срок на 1 мая 2020 года. В Совмине пояснили, что приняли такое решение «для недопущения необоснованных случаев начисления увеличенной платы за указанные услуги гражданам». В правительстве отмечали, что информацию для базы не занятых в экономике собирают почти из 50 источников. Обновленная программа, через которую собирают информацию о занятом населении, по всей видимости, должна помочь в сборе данных и сократить число ошибок по включению в базу и начислению платежей за ЖКУ по полным тарифам.

Сейчас не занятые в экономике по полным тарифам оплачивают подогрев воды.

В ноябре власти обновят список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Тем, кто попадет в него и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение.

Напомним, первые списки не занятых в экономике сформировали к 1 февраля 2019 года. После этого их ежеквартально обновляют. Документы, которые подтверждают работу или обучение за границей, нужно предоставить в комиссию по координации работы по содействию занятости до 21 октября, 21 января, 21 апреля и 21 июля соответственно.