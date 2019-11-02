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Массовое отравление детей хлором произошло в Барановичах
Источник материала: БДГ
13 ребят в возрасте 13-14 лет отравились парами хлора в бассейне в Барановичах 2 ноября.
Об этом
Отмечается, что мальчикам во время тренировки стало тяжело дышать, появилась резь в горле. 13 подростков были госпитализированы.
Предполагается, что отравление произошло случайно. В ведро со средством для дезинфекции бассейна попала жидкость для обработки воды.
В результате произошла реакция с выделением паров хлора. Этот ядовитый воздух и попал в зал плавательного бассейна.
По информации Минздрава, детям уже ничто не угрожает. Обстоятельства ЧП выясняются.
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13 ребят в возрасте 13-14 лет отравились парами хлора в бассейне в Барановичах 2 ноября.
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