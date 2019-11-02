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Массовое отравление детей хлором произошло в Барановичах

02.11.2019 19:59 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

13 ребят в возрасте 13-14 лет отравились парами хлора в бассейне в Барановичах 2 ноября.

Об этом сообщает программа Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечается, что мальчикам во время тренировки стало тяжело дышать, появилась резь в горле. 13 подростков были госпитализированы.

Предполагается, что отравление произошло случайно. В ведро со средством для дезинфекции бассейна попала жидкость для обработки воды.

В результате произошла реакция с выделением паров хлора. Этот ядовитый воздух и попал в зал плавательного бассейна.

По информации Минздрава, детям уже ничто не угрожает. Обстоятельства ЧП выясняются.

 
 
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13 ребят в возрасте 13-14 лет отравились парами хлора в бассейне в Барановичах 2 ноября.
 
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13 подростков отравились хлором в бассейне в Барановичах
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