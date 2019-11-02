Высшее образование снижает риск алкогольной зависимости

Источник материала: Ежедневник

Чем больше человек проводит времени, получая образование, тем меньше он рискует приобрести алкогольную зависимость.

К такому выводу пришли ученые из Национального института здравоохранения США, пишет Science Daily со ссылкой на публикацию в научном издании Molecular Psychiatry.

В исследовании приняли участие 780 тысяч человек. Ученые проанализировали их данные и выяснили, что дополнительные 3,61 года учебы снижают риск алкоголизма на 50%. Исследователи предполагают, что такие выводы могут использовать организаторы профилактических программ против алкогольной зависимости.