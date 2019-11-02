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Чистая прибыль Alibaba выросла в 3,5 раза

02.11.2019 19:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Чистая прибыль Alibaba выросла в 3,5 раза

Чистая прибыль интернет-компании Китая Alibaba Group Holding по итогам 6 месяцев 2019-2020 фингода, завершившегося 30 сентября, выросла в 3,47 раза в годовом выражении, составив $12,573 млрд долларов.

Разводненная прибыль на акцию составила 4,45 юаня (0,63 доллара) с 1,37 юаня (0,19 доллара) годом ранее. Выручка за период выросла в годовом выражении на 41%, до 32,73 млрд долларов, сообщают "Вести.Экономика". 

За II квартал финансового года чистая прибыль компании составила $9,898 млрд, что в 3,9 раза выше показателя годичной давности.

Компания также отмечает, что клиентская база в Китае на конец отчетного периода достигла 693 млн активных потребителей в год, увеличившись на 19 млн по сравнению с показателем на 30 июня 2019 г.

"Мы стремимся к тому, чтобы обслуживать более одного миллиарда активных потребителей в год и помочь продавцам достичь годового валового оборота в размере свыше 10 трлн юаней (1,4 трлн долларов) к концу 2024 финансового года", - приводятся в релизе слова гендиректора группы Даниэля Чжана.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 г. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. По состоянию на 30 сентября 2019 г. штат компании составляет 111,5 тыс. человек.
 

 
 
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Чистая прибыль интернет-компании Китая Alibaba Group Holding по итогам 6 месяцев 2019-2020 фингода, завершившегося 30 сентября, выросла в 3,47 раза в годовом выражении, составив $12,573...
 
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