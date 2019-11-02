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Около 300 чирлидеров соберет фестиваль в Гомеле

03.11.2019 — Разное | Прыпяцкая прауда (Наровля)  
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Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)

Около 300 чирлидеров соберет фестиваль в ГомелеГомеле"/>

 Интерактивный фестиваль-семинар Pioner Cheer Fun Fest пройдет 4-5 ноября в Гомеле на базе средней школы №72, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации ОО "БРПО" Артем Карпенко.

Фестиваль соберет около 300 представителей школьных команд по чирлидингу со всей страны. "Это и октябрята (7-10 лет) - участники конкурса команд поддержки "Пионерские искры", и пионеры (10-14 лет), а также их тренеры", - пояснил Артем Карпенко.

В программе мероприятия - серия обучающих семинаров, практические мастер-классы от представителей Белорусской федерации чирлидинга и команд поддержки, победителей и призеров национальных спортивных соревнований, показательные выступления спортклубов.

Будет работать и мастерская, где желающих научат делать чир-банты и брелоки в виде помпона - незаменимого атрибута чирлидинга. Также запланирован настоящий чирбатл.

"Мы впервые решили провести подобный фестиваль-учебу в Гомельской области. Есть уверенность, что такие занятия помогут участникам повысить свой уровень профессионального мастерства", - сказал председатель областной пионерской организации.

Обучающий фестиваль нацелен на популяризацию чирлидинга в Беларуси, повышение качества подготовки школьных команд к участию в республиканской лиге по чирлидингу и смотру-конкурсу команд поддержки "Пионерские искры".

Областная организация проводит фестиваль совместно с Гомельским представительством Белорусской федерации чирлидинга и команд поддержки.-

Источник, фото: БЕЛТА

 
Теги: Гомель
 
 
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