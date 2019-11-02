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Гомельские таможенники пресекли незаконный вывоз культурных ценностей с территории ЕАЭС

03.11.2019 — Разное | Прыпяцкая прауда (Наровля)  
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Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)

Гомельские таможенники пресекли незаконный вывоз культурных ценностей с территории ЕАЭС

 Гражданка Украины намеревалась вывезти с территории ЕАЭС культурные ценности, но ее попытку пресекли гомельские таможенники в пункте пропуска "Терюха". Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.

Нарушение было выявлено во время проведения таможенного контроля пассажирского поезда Санкт-Петербург - Киев.

При устном опросе 50-летняя гражданка Украины заявила об отсутствии предметов, подлежащих декларированию. Вместе с тем в ее личных вещах были обнаружены книги "Новый медицинский календарь" 1892 года издания и "Екатерина II: ее происхождение, интимная жизнь и политика" 1895 года издания, а также четыре ложки из металла белого цвета. На обратной стороне одной из ложек было клеймо "1884".

Эти вещи по внешнему виду и датам изготовления были похожи на предметы, представляющие культурную ценность. Подтвердили это и результаты экспертизы, проведенной в таможенной лаборатории. Еще эксперт установил, что ложки изготовлены из сплава серебра.

По данному факту Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП.

Источник: БЕЛТА

Фото Гомельской таможни

 

Гомельские таможенники пресекли незаконный вывоз культурных ценностей с территории ЕАЭС

 
 
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