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Четверо пострадавших в барановичском бассейне детей находятся в состоянии средней степени тяжести

03.11.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Четверо пострадавших в барановичском бассейне детей находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

Четверо пострадавших в барановичском бассейне детей находятся в состоянии средней степени тяжести

"Все дети, которые были во время инцидента в ванне бассейна в Барановичах, сегодня госпитализированы. Двоих из них отпустили домой. Четверо сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести. Девять человек под наблюдением врачей. Все они в Барановичской ЦРБ", - сказала Юлия Бородун.

После произошедшего сегодня был проведен консилиум врачей. Завтра по итогам второго консилиума будет решен вопрос, останутся пострадавшие еще некоторое время в стационаре или их отпустят домой.

Как сообщалось, сегодня в 15.26 в МЧС от дежурного диспетчера скорой помощи поступило сообщение об отравлении детей в бассейне на ул.Брестской в Барановичах. Здесь занималась группа из 15 человек в возрасте от 13 до 14 лет. Дети почувствовали резь в горле, дыхание было затруднено.

Четверо пострадавших в барановичском бассейне детей находятся в состоянии средней степени тяжести

"По имеющейся предварительной информации, в результате случайного смешивания средства для обработки воды и дезинфицирующего средства в ведре, которое находилось в тамбуре запасного выхода из бассейна, произошла реакция с выделением паров хлора. Частично пары попали в зал плавательного бассейна", - проинформировали в МЧС. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

 
 
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  Четверо пострадавших в барановичском бассейне детей находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минздрава...
 
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