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Женщина, которая поет в Минске: Алла Пугачева дала «Тот самый концерт»

03.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская столица встретила Аллу Пугачеву цветами и подарками. Примадонна не выходила на минскую сцену 10 лет. Чего ждали зрители и чем запомнился сегодняшний концерт – узнала корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.

За два часа до начала концерта, кажется, все 15 тысяч человек, которые вмещает Минск-Арена, уже собрались на стадионе. Слишком долго ждали белорусы «женщину, которая поет», поэтому не скрывали эмоций и наперебой вспоминали любимые песни и признаются артистке в любви.   

В Минск примадонна привезла шоу, с которым она выступала весной в Кремле. «Тот самый концерт» стал первым поле десятилетнего молчания. Эту долгожданную встречу со зрителями певица приурочила к своему Дню рождения и осчастливила миллионы своих поклонников.  В Минск приехали фанаты не только со всей Беларуси, но и из России и других стран.

«Мы хотим воспоминаний, хотим, чтобы Алла Борисовна осталась надолго на эстраде. подарила массу впечатлений и эмоций всем тем, кто не знает ее так, как знаем мы.  Алла Борисовна – наше все!», – поделился поклонник из России Борис Демин. 

Билеты раскупили задолго до концерта. Стоимость мест – от 35 долларов. Доступная цена — пожелание народной артистки СССР. Никакого «звездного» райдера – еще одна приятная новость, которой делились организаторы. Первые минуты концерта  почти в режиме онлайн появлялись в Интернете. Для фанатов эта встреча – большая радость, которой нельзя не поделиться.

Для журналистов Алла Пугачева остается тайной. Ни название отеля, в котором остановилась, ни встреч, ни интервью. Примадонна российской эстрады приехала пообщаться со зрителями. И них она сегодня поет любимые песни на все времена. 

Напомним, что 23 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко наградил Аллу Пугачеву Орденом Дружбы народов.  



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Теги: Новости, Минск
 
 
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Легендарная российская певица не выступала в столице Беларуси 10 лет. На ее концерт пришли около 15 тысяч человек.
 
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