Женщина, которая поет в Минске: Алла Пугачева дала «Тот самый концерт»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская столица встретила Аллу Пугачеву цветами и подарками. Примадонна не выходила на минскую сцену 10 лет. Чего ждали зрители и чем запомнился сегодняшний концерт – узнала корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.



За два часа до начала концерта, кажется, все 15 тысяч человек, которые вмещает Минск-Арена, уже собрались на стадионе. Слишком долго ждали белорусы «женщину, которая поет», поэтому не скрывали эмоций и наперебой вспоминали любимые песни и признаются артистке в любви.



В Минск примадонна привезла шоу, с которым она выступала весной в Кремле. «Тот самый концерт» стал первым поле десятилетнего молчания. Эту долгожданную встречу со зрителями певица приурочила к своему Дню рождения и осчастливила миллионы своих поклонников. В Минск приехали фанаты не только со всей Беларуси, но и из России и других стран.

«Мы хотим воспоминаний, хотим, чтобы Алла Борисовна осталась надолго на эстраде. подарила массу впечатлений и эмоций всем тем, кто не знает ее так, как знаем мы. Алла Борисовна – наше все!», – поделился поклонник из России Борис Демин.

Билеты раскупили задолго до концерта. Стоимость мест – от 35 долларов. Доступная цена — пожелание народной артистки СССР. Никакого «звездного» райдера – еще одна приятная новость, которой делились организаторы. Первые минуты концерта почти в режиме онлайн появлялись в Интернете. Для фанатов эта встреча – большая радость, которой нельзя не поделиться.



Для журналистов Алла Пугачева остается тайной. Ни название отеля, в котором остановилась, ни встреч, ни интервью. Примадонна российской эстрады приехала пообщаться со зрителями. И них она сегодня поет любимые песни на все времена.