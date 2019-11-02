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Женщина, которая поет в Минске: Алла Пугачева дала «Тот самый концерт»
03.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская столица встретила Аллу Пугачеву цветами и подарками. Примадонна не выходила на минскую сцену 10 лет. Чего ждали зрители и чем запомнился сегодняшний концерт – узнала корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.
«Мы хотим воспоминаний, хотим, чтобы Алла Борисовна осталась надолго на эстраде. подарила массу впечатлений и эмоций всем тем, кто не знает ее так, как знаем мы. Алла Борисовна – наше все!», – поделился поклонник из России Борис Демин.
Билеты раскупили задолго до концерта. Стоимость мест – от 35 долларов. Доступная цена — пожелание народной артистки СССР. Никакого «звездного» райдера – еще одна приятная новость, которой делились организаторы. Первые минуты концерта почти в режиме онлайн появлялись в Интернете. Для фанатов эта встреча – большая радость, которой нельзя не поделиться.
Напомним, что 23 сентября президент Беларуси Александр
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Легендарная российская певица не выступала в столице Беларуси 10 лет. На ее концерт пришли около 15 тысяч человек.
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